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Brasil vai produzir vacina contra chikungunya

Versão feita no Brasil do imunizante está liberada para uso no Brasil e poderá ser incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de maio de 2026 às 22:31

Estratégias de prevenção combinando vacinação e hábitos de vida para reduzir o risco de declínio cognitivo
Estratégias de prevenção combinando vacinação e hábitos de vida para reduzir o risco de declínio cognitivo Crédito: (Banco de Imagens)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta segunda-feira (4), a fabricação local do imunizante XCHIQ, vacina Chikungunya recombinante atenuada, do Instituto Butantan. Desta forma, a versão feita no Brasil está liberada para uso no Brasil e poderá ser incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS). O imunizante é indicado para a prevenção da doença em pessoas de 18 a 59 anos que estejam em risco aumentado de exposição ao vírus Chikungunya.

A vacina da Chikungunya foi aprovada pela Agência em abril de 2025, tendo as fábricas da Valneva como locais registrados de produção. Com a decisão de hoje, o Instituto Butantan passa a ser oficializado como local de fabricação e pode desenvolver parte do processo produtivo em suas fábricas, mantendo os mesmos padrões de qualidade, segurança e eficácia.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas

Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução
Vacina dTpa (DTP adulto): é uma composição combinada que acrescenta o componente pertussis (acelular) à vacina difteria e tétano (dT – dupla bacteriana adulto), prevenindo contra a difteria, tétano e coqueluche. A vacina dTpa disponibilizada nos serviços do SUS é nacional, adquirida pelo Ministério da Saúde junto à Fundação Butantan, laboratório produtor deste imunobiológico no país. por Reprodução
Vacina dT (dupla adulto): é uma composição combinada que previne contra a difteria e o tétano acidental. Indicada para pessoas a partir de 7 anos de idade. por Reprodução
Vacina Varicela: protege contra a Catapora (varicela).  A vacina para varicela (catapora) tem suas indicações precisas, levando em conta a situação epidemiológica da doença, por isso não está disponível de forma universal no SUS. por Reprodução
Vacina DTP (tríplice bacteriana): é uma composição combinada que previne contra três doenças: difteria, tétano e coqueluche. As crianças devem tomar duas doses da vacina: aos 15 (quinze) meses e aos 04 (quatro) anos de vida. por Reprodução
Vacina HPV quadrivalente: HPV (Papilomavírus Humano): é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. por Reprodução
Vacina Tetraviral: protege contra quatro doenças virais graves: Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (Catapora), combinando as vacinas Tríplice Viral e a da Varicela em uma só, sendo atenuada (vírus vivos enfraquecidos) e aplicada em doses recomendadas, geralmente aos 12 e 15 meses. por Reprodução
Vacina Tríplice Viral: protege contra três doenças infectocontagiosas: sarampo, caxumba e rubéola. A primeira dose da vacina é recomendada para crianças aos 12 meses de idade. por Reprodução
Vacina Rotavírus Humano (VRH): O Rotavírus (vírus RNA da família Reoviridae, do gênero Rotavírus) é um dos principais agentes virais causadores das doenças diarreicas agudas (DDA) e uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de cinco anos. O esquema de vacinação é de duas doses exclusivamente por via oral, sendo a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses de idade com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. por Reprodução
Vacina Febre Amarela:  Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). por Reprodução
Vacina Meningocócica C (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C. por Reprodução
Vacina Inativada Poliomielite (VIP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Pneumocócica 10 valente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite. por Reprodução
Vacina Oral Poliomielite (VOP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Penta (DTP/Hib/Hep. B):  A vacina penta (DTP/HB/Hib) - vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) -, é uma composição combinada que previne contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B. As crianças devem tomar três doses da vacina: aos dois, quatro e seis meses de vida. por Reprodução
Vacina Hepatite A: A vacina contra a hepatite A é altamente eficaz e segura, sendo a principal medida de prevenção contra a infecção.A gestação e a lactação não representam contraindicações para a imunização. Atualmente, faz parte do calendário infantil, no esquema de 1 dose aos 15 meses de idade (podendo ser utilizada a partir dos 12 meses até 5 anos incompletos – 4 anos, 11 meses e 29 dias). por Reprodução
Vacina BCG: A vacina BCG previne contra as formas graves da tuberculose (meníngea e miliar), é feita com o bacilo de Calmette-Guérin, que é uma forma enfraquecida da bactéria que causa a tuberculose.  As crianças devem tomar uma dose única ao nascer, preferencialmente. por Reprodução
Vacina Hepatite B: A Hepatite B é uma doença infecciosa crônica de relevância em saúde pública, causada pelo vírus da hepatite B (HBV).  Para crianças, a recomendação é que se façam quatro doses da vacina, sendo: ao nascer, aos 2, 4 e 6 meses de idade. por Reprodução
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Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução

Trata-se do mesmo imunizante, mas formulado e envasado no Brasil. A aprovação da produção local deve facilitar a incorporação do imunizante ao SUS. A XCHIQ foi a primeira vacina a ser registrada contra a doença no mundo e é contraindicada para mulheres grávidas, pessoas imunodeficientes ou imunossuprimidas.

Doença

A Chikungunya é uma arbovirose transmitida pela picada de fêmeas infectadas do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue. O vírus Chikungunya foi introduzido no continente americano em 2013 e ocasionou uma importante epidemia em diversos países da América Central e ilhas do Caribe. No segundo semestre de 2014, o Brasil confirmou, por métodos laboratoriais, a presença da doença nos estados do Amapá e Bahia. Atualmente, todos os estados registram transmissão desse arbovírus.

Apenas em 2025, a Chikungunya acometeu cerca de 620 mil pessoas globalmente, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). No Brasil, foram notificados mais de 127 mil casos, com 125 óbitos, de acordo com o Ministério da Saúde.

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