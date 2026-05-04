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Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda como funciona a data

Celebração ocorre em 4 de junho

Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 06:00

Calendário de abril Crédito: Shutterstock

O Corpus Christi será celebrado em 4 de junho de 2026, mas, ao contrário do que muitos pensam, a data não é considerada feriado nacional. No calendário oficial, trata-se de ponto facultativo no âmbito federal, o que significa que cabe a estados e municípios decidir se haverá ou não suspensão das atividades.

Em diversas cidades brasileiras, incluindo Salvador, a data é decretada como feriado municipal, o que permite a interrupção de serviços e funcionamento do comércio. Já em outros locais, o expediente pode ser mantido normalmente, a depender da legislação local.

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A celebração religiosa não possui data fixa e ocorre sempre 60 dias após o domingo de Páscoa, sendo tradicionalmente realizada em uma quinta-feira. Para a Igreja Católica, o Corpus Christi, expressão em latim que significa “Corpo de Cristo”, é uma das solenidades mais importantes, pois celebra a presença de Jesus Cristo na Eucaristia.