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Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda como funciona a data

Celebração ocorre em 4 de junho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 06:00

Calendário de abril
Calendário de abril Crédito: Shutterstock

O Corpus Christi será celebrado em 4 de junho de 2026, mas, ao contrário do que muitos pensam, a data não é considerada feriado nacional. No calendário oficial, trata-se de ponto facultativo no âmbito federal, o que significa que cabe a estados e municípios decidir se haverá ou não suspensão das atividades.

Em diversas cidades brasileiras, incluindo Salvador, a data é decretada como feriado municipal, o que permite a interrupção de serviços e funcionamento do comércio. Já em outros locais, o expediente pode ser mantido normalmente, a depender da legislação local.

Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval

3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram
21 de abril – Tiradentes por Imagem: Reprodução digital | RioFilme
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Ana Albuquerque/CORREIO
24 de junho - São João por Divulgação
2 de julho - Independência do Brasil na Bahia por Marina Silva/CORREIO
7 de setembro  – Independência do Brasil por Maysa Polcri/CORREIO
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida por Reprodução/Arquidiocese de São Salvador
Movimentação do Dia de Finados no cemitério Campo da Esperança por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dia de Finados no cemitério Campo da esperança em Brasília por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
2 de novembro – Finados por Marina Silva/CORREIO
15 de novembro – Proclamação da República por Divulgação
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra por Tomaz Silva/Agência Brasil
8 de dezembro  - Nossa Senhora da Conceição da Praia por Arisson Marinho
25 de dezembro – Natal por Divulgação/Roberto Abreu
1 de 15
3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram

A celebração religiosa não possui data fixa e ocorre sempre 60 dias após o domingo de Páscoa, sendo tradicionalmente realizada em uma quinta-feira. Para a Igreja Católica, o Corpus Christi, expressão em latim que significa “Corpo de Cristo”, é uma das solenidades mais importantes, pois celebra a presença de Jesus Cristo na Eucaristia.

A data costuma ser marcada por missas, procissões e pela confecção de tapetes coloridos nas ruas, tradição presente em diversas cidades do país. Além do significado religioso, o período também é aproveitado por muitos brasileiros para descanso ou viagens, especialmente quando há possibilidade de emendar com o fim de semana.

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