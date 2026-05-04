Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quantos feriados ainda restam em 2026? Veja datas e folgas possíveis

Cinco datas podem ser emendadas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 10:29

Calendário 2026
Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

Após o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, muitos brasileiros já começam a planejar os próximos períodos de descanso ao longo do ano. Em 2026, ainda restam seis feriados nacionais, sendo que a maioria deles cai próxima ao fim de semana, o que pode garantir folgas prolongadas.

Antes dos feriados nacionais, há uma oportunidade próxima com o Corpus Christi, em 4 de junho. A data é considerada ponto facultativo nacional e pode ser decretada como feriado em estados e municípios, dependendo de regulamentação local. Quando isso ocorre, trabalhadores podem ter direito à folga ou compensação.

Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval

3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram
21 de abril – Tiradentes por Imagem: Reprodução digital | RioFilme
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Ana Albuquerque/CORREIO
24 de junho - São João por Divulgação
2 de julho - Independência do Brasil na Bahia por Marina Silva/CORREIO
7 de setembro  – Independência do Brasil por Maysa Polcri/CORREIO
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida por Reprodução/Arquidiocese de São Salvador
Movimentação do Dia de Finados no cemitério Campo da Esperança por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dia de Finados no cemitério Campo da esperança em Brasília por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
2 de novembro – Finados por Marina Silva/CORREIO
15 de novembro – Proclamação da República por Divulgação
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra por Tomaz Silva/Agência Brasil
8 de dezembro  - Nossa Senhora da Conceição da Praia por Arisson Marinho
25 de dezembro – Natal por Divulgação/Roberto Abreu
1 de 15
3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram

O próximo feriado nacional será o de 7 de setembro, que celebra a Independência do Brasil e cai em uma segunda-feira, favorecendo a possibilidade de emenda. O mesmo ocorre com 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, também em uma segunda-feira.

Outras datas ao longo do ano incluem o Dia de Finados, em 2 de novembro, que também cai em uma segunda-feira, além de 15 de novembro, Proclamação da República, que será em um domingo.

Já no fim do ano, o calendário segue favorável. O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro, ambos caem em uma sexta-feira, o que amplia as chances de descanso prolongado.

Ao todo, 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo nove em dias úteis, cenário considerado positivo para quem deseja organizar viagens ou períodos de descanso ao longo do ano.

Além disso, alguns pontos facultativos, como a véspera de Natal e de Ano Novo, podem ampliar ainda mais as possibilidades de folga, dependendo da decisão de empresas e órgãos públicos.

Tags:

Feriado

Mais recentes

Imagem - Itaú é condenado a pagar R$ 50 mil e pensão vitalícia por burnout de funcionária

Itaú é condenado a pagar R$ 50 mil e pensão vitalícia por burnout de funcionária
Imagem - Morto após receber adrenalina na veia, menino Benício agonizava enquanto médica vendia make pelo WhatsApp

Morto após receber adrenalina na veia, menino Benício agonizava enquanto médica vendia make pelo WhatsApp
Imagem - Homem é preso por cobrar R$ 1,5 mil de turistas colombianos por ingressos para show de Shakira

Homem é preso por cobrar R$ 1,5 mil de turistas colombianos por ingressos para show de Shakira