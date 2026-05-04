DESCANSO

Quantos feriados ainda restam em 2026? Veja datas e folgas possíveis

Cinco datas podem ser emendadas

Esther Morais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 10:29

Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

Após o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, muitos brasileiros já começam a planejar os próximos períodos de descanso ao longo do ano. Em 2026, ainda restam seis feriados nacionais, sendo que a maioria deles cai próxima ao fim de semana, o que pode garantir folgas prolongadas.

Antes dos feriados nacionais, há uma oportunidade próxima com o Corpus Christi, em 4 de junho. A data é considerada ponto facultativo nacional e pode ser decretada como feriado em estados e municípios, dependendo de regulamentação local. Quando isso ocorre, trabalhadores podem ter direito à folga ou compensação.

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O próximo feriado nacional será o de 7 de setembro, que celebra a Independência do Brasil e cai em uma segunda-feira, favorecendo a possibilidade de emenda. O mesmo ocorre com 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, também em uma segunda-feira.

Outras datas ao longo do ano incluem o Dia de Finados, em 2 de novembro, que também cai em uma segunda-feira, além de 15 de novembro, Proclamação da República, que será em um domingo.

Já no fim do ano, o calendário segue favorável. O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro, ambos caem em uma sexta-feira, o que amplia as chances de descanso prolongado.

Ao todo, 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo nove em dias úteis, cenário considerado positivo para quem deseja organizar viagens ou períodos de descanso ao longo do ano.