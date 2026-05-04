Veja o passo a passo para emitir a nova identidade sem sair de casa

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Esther Morais
Publicado em 4 de maio de 2026 às 11:35
A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já pode ter grande parte do processo feita pela internet, por meio do portal do governo federal. O modelo unifica a identificação no país e utiliza o CPF como número único, substituindo o antigo RG.
Apesar da praticidade digital, a emissão não é totalmente online. A solicitação pode ser iniciada sem sair de casa, mas ainda é necessário comparecer presencialmente uma única vez para coleta de foto e digitais. Veja abaixo o que fazer para tirar o documento:
Passo a passo para solicitar a CIN