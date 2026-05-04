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Veja o passo a passo para emitir a nova identidade sem sair de casa

Solicitação pode ser iniciada online, mas exige etapa presencial para biometria

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 11:35

Novo RG
Novo RG Crédito: Divulgação

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já pode ter grande parte do processo feita pela internet, por meio do portal do governo federal. O modelo unifica a identificação no país e utiliza o CPF como número único, substituindo o antigo RG.

Apesar da praticidade digital, a emissão não é totalmente online. A solicitação pode ser iniciada sem sair de casa, mas ainda é necessário comparecer presencialmente uma única vez para coleta de foto e digitais. Veja abaixo o que fazer para tirar o documento: 

Passo a passo para solicitar a CIN

1. Acesse o portal oficial Entre no site do Gov.br e procure a área de emissão da nova identidade. por Divulgação
2. Escolha seu estado O sistema exibirá um mapa do Brasil. Selecione o estado onde você mora para ser redirecionado ao órgão responsável pela emissão. por Divulgação/ SSPBA
3. Faça login na conta Gov.br É necessário ter conta nível prata ou ouro. A validação pode ser feita com reconhecimento facial pelo celular. por Divulgação
4. Verifique seus dados Confirme se o CPF está regular e se as informações pessoais estão atualizadas e iguais às da certidão. por Divulgação
5. Agende o atendimento Escolha data e horário para comparecer ao posto apenas para a coleta biométrica. por Divulgação
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1. Acesse o portal oficial Entre no site do Gov.br e procure a área de emissão da nova identidade. por Divulgação

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