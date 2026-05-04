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Caminhão tomba e provoca congestionamento em Amaralina, em Salvador

Engarrafamento vai até a Av. Manoel Dias da Silva na manhã desta segunda (4)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 08:20

Caminhão tomba e provoca congestionamento em Amaralina, em Salvador
Caminhão tomba e provoca congestionamento em Amaralina, em Salvador Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um caminhão tombou na Rua Visconde de Itaborahy, no bairro de Amaralina, em Salvador, e causa congestionamento na região na manhã desta segunda-feira (4). Não há registro de feridos.

Segundo informações exibidas pela TV Bahia, o veículo realizava uma manobra quando acabou afundando em um buraco na via, o que provocou o tombamento.

Veja operação para retirar caminhão

Caminhão tomba e provoca congestionamento em Amaralina, em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Caminhão tomba e provoca congestionamento em Amaralina, em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Caminhão tomba e provoca congestionamento em Amaralina, em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Caminhão tomba e provoca congestionamento em Amaralina, em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Caminhão tomba e provoca congestionamento em Amaralina, em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Caminhão tomba e provoca congestionamento em Amaralina, em Salvador por Reprodução / TV Bahia
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Caminhão tomba e provoca congestionamento em Amaralina, em Salvador por Reprodução / TV Bahia

O trânsito ficou lento para motoristas que saem da Pituba em direção ao Rio Vermelho, e o engarrafamento se estende até a Avenida Manoel Dias da Silva. A orientação é evitar o tráfego pela Avenida Juracy Magalhães.

Uma equipe da Transalvador está no local para organizar o fluxo de veículos e auxiliar, junto com um guincho, na retirada do caminhão. Após a remoção, o motorista deve seguir viagem para concluir a entrega da carga, composta por extrato de tomate e goiabada, destinada a um supermercado.

O buraco que causou o acidente será sinalizado.

Tags:

Engarrafamento

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