Caminhão tomba e provoca congestionamento em Amaralina, em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 4 de maio de 2026 às 08:20
Um caminhão tombou na Rua Visconde de Itaborahy, no bairro de Amaralina, em Salvador, e causa congestionamento na região na manhã desta segunda-feira (4). Não há registro de feridos.
Segundo informações exibidas pela TV Bahia, o veículo realizava uma manobra quando acabou afundando em um buraco na via, o que provocou o tombamento.
Veja operação para retirar caminhão
O trânsito ficou lento para motoristas que saem da Pituba em direção ao Rio Vermelho, e o engarrafamento se estende até a Avenida Manoel Dias da Silva. A orientação é evitar o tráfego pela Avenida Juracy Magalhães.
Uma equipe da Transalvador está no local para organizar o fluxo de veículos e auxiliar, junto com um guincho, na retirada do caminhão. Após a remoção, o motorista deve seguir viagem para concluir a entrega da carga, composta por extrato de tomate e goiabada, destinada a um supermercado.
O buraco que causou o acidente será sinalizado.