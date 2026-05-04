TRÂNSITO LENTO

Caminhão tomba e provoca congestionamento em Amaralina, em Salvador

Engarrafamento vai até a Av. Manoel Dias da Silva na manhã desta segunda (4)

Esther Morais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 08:20

Caminhão tomba e provoca congestionamento em Amaralina, em Salvador Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um caminhão tombou na Rua Visconde de Itaborahy, no bairro de Amaralina, em Salvador, e causa congestionamento na região na manhã desta segunda-feira (4). Não há registro de feridos.

Segundo informações exibidas pela TV Bahia, o veículo realizava uma manobra quando acabou afundando em um buraco na via, o que provocou o tombamento.

Veja operação para retirar caminhão 1 de 6

O trânsito ficou lento para motoristas que saem da Pituba em direção ao Rio Vermelho, e o engarrafamento se estende até a Avenida Manoel Dias da Silva. A orientação é evitar o tráfego pela Avenida Juracy Magalhães.

Uma equipe da Transalvador está no local para organizar o fluxo de veículos e auxiliar, junto com um guincho, na retirada do caminhão. Após a remoção, o motorista deve seguir viagem para concluir a entrega da carga, composta por extrato de tomate e goiabada, destinada a um supermercado.