CRIME BRUTAL

Homem é decapitado por traficantes e tem corpo encontrado em saco na Bahia

Vítima ainda não foi identificada; caso é apurado pela Polícia Civil

Wendel de Novais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 07:40

Caso foi registrado na Rua Floriano Peixoto Crédito: Reprodução

Um homem foi encontrado morto e decapitado na noite de domingo (3), no município de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O corpo, que ainda não foi identificado, estava dentro de um saco no bairro Urbis.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 36ª CIPM foram acionadas após a informação de que havia um corpo sem sinais vitais na Rua Floriano Peixoto, no bairro da Concórdia. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência.

Segundo informações iniciais, a vítima teria sido alvo de integrantes de uma facção criminosa da região. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo. A vítima apresentava sinais de decapitação.

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A investigação está sob responsabilidade da 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias d’Ávila), que apura as circunstâncias do crime. Guias para perícia no local e exame necroscópico foram expedidas.