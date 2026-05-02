BARBARIDADE

Suspeito de participar de estupro coletivo contra crianças de 7 e 10 anos é preso na Bahia

Ao todo, crime envolveu cinco suspeitos, incluindo adolescentes

Carol Neves

Publicado em 2 de maio de 2026 às 15:01

Alessandro Martins dos Santos Crédito: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia prendeu, neste sábado (2), um homem de 21 anos suspeito de participação em um estupro coletivo contra duas crianças, de sete e 10 anos, ocorrido em São Miguel Paulista, em São Paulo. O investigado foi encontrado no município de Brejões, no interior baiano, e deverá ser levado para a capital paulista.

Ao todo, cinco pessoas foram identificadas como suspeitas de envolvimento no crime, sendo quatro adolescentes e um adulto. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, três dos menores já foram apreendidos - dois na cidade de São Paulo e um em Jundiaí. As autoridades seguem em busca do quarto adolescente.

O comandante da guarda de Brejões, Cláudio Sérgio Silva Souza, informou ao portal G1 que Alessandro Martins dos Santos foi encontrado em uma casa no distrito de Serrana, após uma denúncia de tentativa de furto. Ele já era apontado como possível foragido na Bahia. Ao ser abordado, confessou participação no crime e disse ter fugido de São Paulo por medo de morrer. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Jequié, onde permanece preso e aguarda transferência.

Crime

O caso aconteceu no dia 21 de abril, mas só foi comunicado às autoridades três dias depois. De acordo com o subprefeito de São Miguel Paulista, Divaldo Rosa, a demora na denúncia ocorreu porque familiares temiam possíveis represálias.

Nesse intervalo, vídeos que mostrariam os abusos passaram a circular nas redes sociais, provocando revolta entre moradores da região. A indignação levou a um protesto realizado na sexta-feira.

As investigações estão sob responsabilidade do Distrito Policial da Vila Jacuí, que conseguiu identificar os envolvidos. O Conselho Tutelar acompanha o caso e acionou a rede de proteção.

As duas vítimas receberam atendimento médico, e suas famílias passaram a contar com apoio de serviços sociais. A criança de 10 anos foi encaminhada, junto aos familiares, para um equipamento da prefeitura. Já a de sete anos está sob os cuidados do pai em outro município, com acompanhamento do órgão de proteção infantil.

A Secretaria da Segurança Pública informou que as apurações continuam, com o objetivo de localizar todos os envolvidos e esclarecer completamente o caso.

Caso similar

Casos semelhantes têm levado a medidas rigorosas também contra menores de idade. No Rio de Janeiro, a Vara da Infância e da Juventude determinou a internação de um adolescente envolvido em um estupro coletivo ocorrido em um apartamento em Copacabana, na Zona Sul da cidade. A decisão considerou a gravidade do crime e a violência contra a vítima, uma jovem de 17 anos.