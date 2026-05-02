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Baiana é morta a tiros pelo marido dentro de casa na frente dos filhos

Crime em São Bernardo aconteceu após discussão; suspeito fugiu e ainda não foi encontrado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de maio de 2026 às 13:44

Ataís de Souza Costa e Sidnei Rosa
Ataís de Souza Costa e Sidnei Rosa Crédito: Reprodução

Uma discussão dentro de casa terminou em tragédia na noite de sexta-feira (1º), em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A baiana Ataís de Souza Costa, de 38 anos, foi assassinada a tiros pelo marido enquanto dois dos filhos estavam na residência e presenciaram o crime.

De acordo com familiares, Ataís e Sidnei Rosa, de 52 anos, viviam juntos desde 2009. Durante o desentendimento, o homem atirou contra a mulher, que foi atingida na cabeça e no braço. Ela morreu no quarto.

Após o crime, o suspeito escapou pelo telhado levando a arma e, até o momento, não foi localizado.

Baiana foi morta pelo marido na Grande São Paulo

Ataís de Souza Costa por Reprodução
Ataís de Souza Costa Sidnei Rosa por Reprodução
Sidnei Rosa e Ataís de Souza Costa por Reprodução
Sidnei Rosa e Ataís de Souza Costa por Reprodução
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Ataís de Souza Costa por Reprodução

Ataís era natural da Bahia e tinha uma família numerosa, com dez irmãos - alguns deles também morando em São Paulo. Ela deixa três filhos: uma jovem de 21 anos, de um relacionamento anterior, além de uma menina de 13 e um menino de 10, ambos filhos do casal.

O irmão da vítima, Manoel Souza Costa, contou à TV Globo que a relação já vinha desgastada. Segundo ele, cerca de um mês antes, Ataís enviou áudios relatando que estava “em pé de guerra” com o companheiro, com brigas constantes.

Apesar disso, dias depois ela publicou fotos ao lado do marido e da família, o que tornou a notícia ainda mais inesperada para os parentes. “Estava tudo bem e hoje aconteceu uma tragédia dessa”, lamentou Manoel.

O caso foi registrado como feminicídio no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.  

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