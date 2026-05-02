FALTA DE ÁGUA

16 cidades da Bahia terão fornecimento de água suspenso semana que vem; entenda

Normalização pode levar até 48 horas

Carol Neves

Publicado em 2 de maio de 2026 às 14:13

Falta de água Crédito: Reprodução

O fornecimento de água será interrompido em diversos municípios do interior da Bahia na próxima terça-feira (5), a partir das 5h, para a realização de serviços de manutenção e instalação de equipamentos no sistema integrado Sisal/Pedras Altas.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda no final da tarde do mesmo dia. Após isso, o abastecimento começará a ser retomado de forma gradual, com expectativa de regularização completa em até 48 horas.

A empresa informa que a suspensão temporária não deve afetar imóveis que possuam reservatórios com capacidade suficiente para suprir as necessidades diárias dos moradores durante o período.

Cidades que vão ficar sem água na terça (5) 1 de 17

Cidades afetadas

A interrupção atinge os municípios de Capim Grosso, Quixabeira, São José do Jacuípe, Várzea da Roça, Mairi, Várzea do Poço, Capela do Alto Alegre, Pintadas, Riachão do Jacuípe, Valente, São Domingos, Nova Fátima, Gavião, Pé de Serra, Ichu e Candeal.