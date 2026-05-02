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16 cidades da Bahia terão fornecimento de água suspenso semana que vem; entenda

Normalização pode levar até 48 horas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de maio de 2026 às 14:13

Falta de água
Falta de água Crédito: Reprodução

O fornecimento de água será interrompido em diversos municípios do interior da Bahia na próxima terça-feira (5), a partir das 5h, para a realização de serviços de manutenção e instalação de equipamentos no sistema integrado Sisal/Pedras Altas.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda no final da tarde do mesmo dia. Após isso, o abastecimento começará a ser retomado de forma gradual, com expectativa de regularização completa em até 48 horas.

A empresa informa que a suspensão temporária não deve afetar imóveis que possuam reservatórios com capacidade suficiente para suprir as necessidades diárias dos moradores durante o período.

Cidades que vão ficar sem água na terça (5)

Capela do Alto Alegre por Divulgação
Candeal por Divulgação
Capim Grosso por Reprodução
Gavião. na Bahia por Reprodução
Ichu por Divulgação
Mairi por Reprodução
Nova Fátima por Divulgaçao
Pé de Serra por Divulgaçao
Pintadas, na Bahia por Divulgação
Quixabeira por Divulgação
Riachão do Jacuípe por Reprodução
São Domingos por Divulgação
São José do Jacuípe por Divulgação
Valente por Divulgação
Várzea da Roça por Divulgação
Várzea do Poço por Reprodução
Aviso da Embasa por Divulgação
1 de 17
Capela do Alto Alegre por Divulgação

Cidades afetadas

A interrupção atinge os municípios de Capim Grosso, Quixabeira, São José do Jacuípe, Várzea da Roça, Mairi, Várzea do Poço, Capela do Alto Alegre, Pintadas, Riachão do Jacuípe, Valente, São Domingos, Nova Fátima, Gavião, Pé de Serra, Ichu e Candeal.

Além das sedes municipais, também serão impactadas localidades como Junco e Novo Paraíso (em Jacobina); Gonçalo (Caém); Pereira, Nova Campina, Sisalândia e Barreirinho (Santaluz); Riacho da Onça (Queimadas); Almas, Ipueirinha e São Roque (Conceição do Coité); Peões (Retirolândia); Bonfim de Ipirá e Alto Alegre (Ipirá); além de São Nicolau e Tomba (em Santa Bárbara e Tanquinho).

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