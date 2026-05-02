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Baiano de Feira de Santana morre na guerra da Ucrânia atingido por drone russo

Jadiel Antônio, de 39 anos, viajou como voluntário, segundo família

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de maio de 2026 às 14:27

Jadiel Antônio Ferreira da Silva
Jadiel Antônio Ferreira da Silva Crédito: Reprodução

O feirense Jadiel Antônio Ferreira da Silva, conhecido como Júnior Pitbull, morreu na última sexta-feira (1º), na Ucrânia, após ser atingido por um drone em meio ao conflito contra a Rússia. Ele tinha 39 anos.

Natural de Feira de Santana, na Bahia, Jadiel estava no país europeu havia pouco mais de dois meses, onde atuava como voluntário em atividades ligadas às forças locais. Antes da viagem, trabalhava como segurança em eventos em Feira de Santana.

Segundo informações do site Bom Dia Feira, a família recebeu a notícia da morte por meio de uma mensagem de voz enviada por um brasileiro que integrava o mesmo grupo de Jadiel. No áudio, o homem relata o ocorrido à namorada do baiano e diz que foi ele quem pediu que entrasse em contato se algo acontecesse.

Feirense estava na Ucrânia como voluntário

Jadiel era de Feira de Santana por Reprodução
Jadiel Antônio Ferreira da Silva por Reprodução
Jadiel Antônio Ferreira da Silva por Reproducão
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Jadiel era de Feira de Santana por Reprodução

Segundo pessoas próximas, Jadiel ainda estava em fase inicial de treinamento e não havia participado diretamente de combates. O grupo do qual fazia parte se deslocava para atividades de instrução no momento em que houve o ataque. O Itamaraty não tem informações oficiais sobre o caso. 

Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, em 2022, o número de brasileiros mortos no conflito tem crescido de forma gradual, principalmente entre voluntários que se alistam para atuar ao lado das forças ucranianas. Dados mais recentes do Ministério das Relações Exteriores indicam que ao menos 22 a 23 brasileiros tiveram a morte confirmada, além de dezenas de desaparecidos em combate. Em atualizações mais recentes, o Itamaraty chegou a ser notificado sobre cerca de 30 mortes e mais de 60 casos de desaparecimento, considerando apenas ocorrências oficialmente comunicadas por autoridades dos países envolvidos.

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