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Após sair para ver trator do avô, jovem é encontrada morta em área rural na Bahia

Polícia aponta que não havia sinais aparentes de violência e aguarda laudos periciais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de maio de 2026 às 17:17

Adriele Silva da Conceição
Adriele Silva da Conceição Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada como Adriele Silva da Conceição, 20 anos, foi encontrada morta na zona rural de Governador Mangabeira, no interior da Bahia, após dias desaparecida. Ela foi vista pela última vez na manhã de segunda-feira (27), quando saiu de casa acompanhada de um primo para verificar um trator que seria destinado ao avô da família, segundo informações iniciais. 

O desaparecimento mobilizou familiares até que, na manhã desta sexta-feira (1º), o corpo foi localizado em uma área conhecida como Encruzo, próximo a uma lagoa. A Polícia Militar foi acionada após a informação sobre a possível presença de um corpo no local. De acordo com a corporação, equipes da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram enviadas até a região e, ao chegarem, confirmaram a ocorrência. A área foi isolada para os procedimentos iniciais.

Adriele Silva da Conceição

Adriele Silva da Conceição por Reprodução
Adriele Silva da Conceição por Reprodução
Adriele Silva da Conceição por Reprodução
Adriele Silva da Conceição por Reprodução
Adriele Silva da Conceição por Reprodução
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Adriele Silva da Conceição por Reprodução

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo. Informações preliminares apontam que a vítima não apresentava sinais aparentes de violência, o que levanta questionamentos sobre as circunstâncias da morte.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, que aguarda os resultados dos exames periciais para esclarecer o que teria provocado a morte da jovem.

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Tags:

Crime Encontrada Morta Adriele Silva da Conceição

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