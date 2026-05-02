VIOLÊNCIA

PM influencer atira em motociclista no trânsito após suspeitar de emboscada em Salvador

Baleado foi socorrido e levado ao Hospital Roberto Santos após abordagem na madrugada

Wendel de Novais

Publicado em 2 de maio de 2026 às 16:42

Diego Correa é policial militar e influenciador Crédito: Reprodução

Um policial militar fora de serviço baleou um motociclista no pescoço durante uma ocorrência registrada na madrugada da última sexta-feira (1º), em Salvador. O caso aconteceu na região do Imbuí. Em vídeo publicado nas redes sociais, o soldado Diego Corrêa, responsável pelo disparo, explicou que estava voltando para casa após ir à academia e comprar um lanche quando encontrou o homem no trânsito, já por volta das 3h da manhã.

"Eu sendo policial militar, três e pouca da manhã, pego um lanche na Subway, faço o retorno [com o carro] e me deparo com um motociclista atrás do carro, fazendo zigue-zague numa pista vazia. Ele poderia ultrapassar, mas ficou ali atrás, naquela situação estranha”, explicou, dizendo que notou o homem em uma moto atrás do seu carro. Logo depois, segundo ele o motociclista o ultrapassou em alta velocidade logo depois, desaparecendo do campo de visão por alguns instantes.

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No entanto, ao subir um viaduto, o policial afirmou que voltou a encontrar o homem, desta vez trafegando lentamente. “Naquele momento pensei: não vou passar por ele, isso pode ser emboscada. Eu não tinha como retornar, era contramão. Então, decidi abordar. Joguei o carro de forma a ficar de frente com ele, abaixei o vidro e botei a pistola na janela, dando voz de abordagem: ‘Perdeu, polícia, bota a mão na cabeça’”, relatou.

Ainda segundo o policial, o motociclista reagiu de forma suspeita no momento da abordagem. “Nesse momento, ele mete a mão na cintura. Ele estava com o volume de uma pochete, não sei o que tinha ali. Quando ele fez esse movimento, efetuei um único disparo, que atingiu a região do pescoço de Misael”, completou.

No vídeo, o soldado também afirmou que o homem já teria antecedentes por tráfico de drogas e havia sido liberado em audiência de custódia. Após o disparo, ele disse ter percebido a presença de uma viatura nas proximidades e concluiu que o motociclista teria reduzido a velocidade para evitar os policiais. Apesar disso, procuradas, as polícias Militar e Civil não confirmaram a apreensão de arma ou entorpecentes com o homem baleado.

Em nota, a Polícia Militar informou que, na madrugada de sexta-feira, um motociclista procurou uma guarnição do Comando de Operações Policiais na região do Centro Administrativo da Bahia (CAB) relatando ter sido atingido por um disparo no pescoço enquanto trafegava nas imediações do bairro do Imbuí. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Roberto Santos.

Segundo nota da PM, diferente do que o soldado disse em vídeo, ele teria relatado que trafegava pelo viaduto quando encontrou um indivíduo obstruindo a via e, ao pedir passagem, o homem teria feito menção de sacar uma arma de uma pochete, o que motivou o disparo.