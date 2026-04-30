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Salvador tem mais de 15 praias impróprias para banho; veja quais são

Ao todo, pelo menos 17 pontos apresentaram alta concentração de Escherichia coli

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 21:00

Praia do Cantagalo, na Cidade Baixa de Salvador Crédito: Maria Raquel Brito/CORREIO

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou, nesta quinta-feira (30), o Boletim de Balneabilidade que indica 17 praias de Salvador como impróprias para banho (confira lista ao fim da matéria). Apenas x praias da capital baiana seguem recomendadas pelo órgão como próprias para receber banhistas. Para quem vai aproveitar o feriado e o fim de semana nas praias, a consulta prévia ao boletim é o caminho mais seguro antes de entrar no mar.

A classificação tem como critério central a concentração de Escherichia coli (E. coli) nas amostras coletadas ao longo de cinco semanas consecutivas no mesmo ponto. As praias são classificadas como "imprópria" para o mergulho de banhistas quando a água apresenta indícios de contaminação por bactérias fecais, presença de óleo, lançamento de esgoto, proliferação de algas tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pelo meio.

Lixo e esgoto nas praias de Salvador 1 de 10

As águas são consideradas próprias quando, em pelo menos 80% das coletas, os índices não ultrapassam os limites estabelecidos. A classificação como imprópria ocorre quando os critérios não são atendidos ou quando a amostragem mais recente supera 2.000 unidades da bactéria por 100 mililitros de água.

Em Salvador, o boletim revela que os trechos ao longo do bairro da Barra — Porto da Barra, Santa Maria e Farol da Barra — estão classificados como próprios para banho, assim como Ondina, Buracão, Amaralina, Piatã, Stella Mares, Praia do Flamengo e partes da Pituba e Itapuã. Também aparecem como próprias as praias de Roma e Canta Galo.