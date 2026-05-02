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Idoso de 75  anos morre afogado no Porto da Barra

Há suspeita de que ele tenha passado mal antes de se afogar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de maio de 2026 às 19:31

Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra
Praia do Porto da Barra Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Um homem de 75 anos morreu na tarde deste sábado (2) após se afogar na praia do Porto da Barra, em Salvador. A vítima foi identificada pela polícia como Mariel Ramos da Silva.

De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, frequentadores da praia notaram, por volta das 16h20, um homem desacordado e sendo levado pela correnteza. Eles acionaram imediatamente os guarda-vidas do posto local, que contaram com o apoio de banhistas para retirar a vítima da água.

Salvador registrou 268 afogamentos em 2025

Homem morreu afogado na praia de Itapuã no dia 2 de junho por Reprodução
Buscas por Lucas Santana, de 18 anos, que faleceu após se afogar na praia de Amaralina no dia 8 de setembro por Divulgação
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Homem morreu após se afogar em uma praia do Rio Vermelho no dia 18 de setembro por Reprodução/ Redes sociais
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Turista foi resgatado após afogamento na Barra em abril deste ano por Reprodução/Corpo de Bombeiros
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Homem morreu afogado na praia de Itapuã no dia 2 de junho por Reprodução

O Corpo de Bombeiros informou que quando o homem foi resgatado já não apresentava sinais vitais. As equipes iniciaram manobras de reanimação no local e solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Salvamar para reforço no atendimento.

Mesmo com a atuação conjunta das equipes e as tentativas sucessivas de reanimação, o óbito foi confirmado na própria praia. Existe uma suspeita de que o idoso tenha sofrido um mal súbito antes de se afogar. No momento do resgate, ele estava sozinho na praia.

A ocorrência foi registrada na 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) como morte por afogamento. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para fazer a remoção do corpo e realizar a necropsia.

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