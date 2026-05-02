Idoso de 75  anos morre afogado no Porto da Barra

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Carol Neves
Publicado em 2 de maio de 2026 às 19:31
Um homem de 75 anos morreu na tarde deste sábado (2) após se afogar na praia do Porto da Barra, em Salvador. A vítima foi identificada pela polícia como Mariel Ramos da Silva.
De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, frequentadores da praia notaram, por volta das 16h20, um homem desacordado e sendo levado pela correnteza. Eles acionaram imediatamente os guarda-vidas do posto local, que contaram com o apoio de banhistas para retirar a vítima da água.
Salvador registrou 268 afogamentos em 2025
O Corpo de Bombeiros informou que quando o homem foi resgatado já não apresentava sinais vitais. As equipes iniciaram manobras de reanimação no local e solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Salvamar para reforço no atendimento.
Mesmo com a atuação conjunta das equipes e as tentativas sucessivas de reanimação, o óbito foi confirmado na própria praia. Existe uma suspeita de que o idoso tenha sofrido um mal súbito antes de se afogar. No momento do resgate, ele estava sozinho na praia.
A ocorrência foi registrada na 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) como morte por afogamento. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para fazer a remoção do corpo e realizar a necropsia.