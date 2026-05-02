SALVADOR

Idoso de 75 anos morre afogado no Porto da Barra

Há suspeita de que ele tenha passado mal antes de se afogar

Carol Neves

Publicado em 2 de maio de 2026 às 19:31

Praia do Porto da Barra Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Um homem de 75 anos morreu na tarde deste sábado (2) após se afogar na praia do Porto da Barra, em Salvador. A vítima foi identificada pela polícia como Mariel Ramos da Silva.

De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, frequentadores da praia notaram, por volta das 16h20, um homem desacordado e sendo levado pela correnteza. Eles acionaram imediatamente os guarda-vidas do posto local, que contaram com o apoio de banhistas para retirar a vítima da água.

Salvador registrou 268 afogamentos em 2025 1 de 6

O Corpo de Bombeiros informou que quando o homem foi resgatado já não apresentava sinais vitais. As equipes iniciaram manobras de reanimação no local e solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Salvamar para reforço no atendimento.

Mesmo com a atuação conjunta das equipes e as tentativas sucessivas de reanimação, o óbito foi confirmado na própria praia. Existe uma suspeita de que o idoso tenha sofrido um mal súbito antes de se afogar. No momento do resgate, ele estava sozinho na praia.