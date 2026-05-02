TRAGÉDIA

Empresário e filha de 5 anos morrem em acidente durante viagem pela Bahia

Esposa e outro filho ficaram feridos

Carol Neves

Publicado em 2 de maio de 2026 às 17:16

Pai e filha viajavam com mãe e filho Crédito: Reprodução

Uma viagem em família terminou em tragédia na manhã deste sábado (2), na Bahia. O empresário Alessandro Barroso Rocha, de 35 anos, e a filha dele, Ana Laura, de apenas 5 anos, morreram em um acidente na BA‑263, entre Itapetinga e Itambé, no sudoeste do estado.

Segundo as primeiras informações, o carro dirigido por Alessandro rodou na pista, ele perdeu controle de direção e bateu de frente contra um caminhão que vinha no outro sentido. A batida destruiu o carro e fez o caminhão ir para fora da pista.

Pai e filha morrem em acidente na Bahia 1 de 4

O irmão de Alessandro, Wellington Mucuri, que é presidente do diretório jovem do PSDB em Minas Gerais, lamentou a morte por meio das redes sociais. Ele falou sobre o momento vivido pela família. “Hoje o mundo parou pra mim. Meu irmão Alessandro e minha sobrinha Ana Laura partiram num acidente de trânsito na Bahia. Estavam indo ao mar, para descansar. Não há palavra certa para isso. Apenas o silêncio de quem amou muito”, escreveu.

Wellington também descreveu o irmão como uma pessoa de “sorriso marcante” e a menina como “pequena, feliz, contagiante e cheia de vida”. Não há informação do motivo da viagem da família.

Alessandro era dono de uma loja de peças automotivas em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e mantinha outra unidade do negócio em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.