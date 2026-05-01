TRAGÉDIA

Menino de 11 anos é morto dentro de casa durante ação da PM no Engenho Velho da Federação

PM afirma que foi recebida a tiros durante patrulhamento e houve confronto com suspeitos armados

Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2026 às 12:06

Davi morreu após ser baleado dentro de casa Crédito: Reprodução

Um confronto armado entre policiais militares e suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas terminou com três pessoas baleadas na madrugada desta sexta-feira (1°), no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. Entre as vítimas estão uma criança de 11 anos e a tia dela, que foram atingidas dentro de uma residência na mesma região. A criança não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da TV Bahia, equipes da Polícia Militar realizavam rondas por volta das 00h30 nas localidades conhecidas como Lajinha e Forno, na Baixa da Égua, quando teriam se deparado com homens armados comercializando drogas. A partir daí, houve troca de tiros entre os policiais e o grupo.

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Um dos suspeitos foi baleado durante o confronto, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Com ele, segundo a polícia, foram apreendidos uma pistola com numeração suprimida, entorpecentes e dinheiro. Ainda durante a madrugada, uma criança de 11 anos e a tia deram entrada no HGE também feridas por disparos.

Familiares relataram que as duas estavam dentro de casa quando o imóvel teria sido invadido por homens armados, no momento em que ocorria o tiroteio na área externa. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), a ocorrência foi registrada durante patrulhamento de equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO), com apoio de unidades do Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME).

A corporação afirma que os agentes foram recebidos a tiros por suspeitos, que fugiram entrando em residências da região. Na sequência da ação, segundo a PM, novas trocas de tiros ocorreram durante a varredura dos imóveis. Ao final da intervenção, dois suspeitos foram localizados feridos após resistência armada e um terceiro acabou preso. Todos foram encaminhados ao HGE.

A corporação também informou a apreensão de três pistolas, incluindo armas nos calibres .380 e 9mm, uma delas com numeração raspada, além de carregadores e munições. Também foram recolhidas porções de cocaína e maconha, dinheiro em espécie, celulares e outros materiais relacionados ao tráfico.

Durante a operação, um dos suspeitos teria entrado em uma casa efetuando disparos, momento em que uma mulher e a criança acabaram atingidas. Diante da possibilidade de haver reféns no imóvel, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para controlar a situação e realizar a varredura final no local.