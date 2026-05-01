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Menino de 11 anos é morto dentro de casa durante ação da PM no Engenho Velho da Federação

PM afirma que foi recebida a tiros durante patrulhamento e houve confronto com suspeitos armados

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2026 às 12:06

Davi morreu após ser baleado dentro de casa
Davi morreu após ser baleado dentro de casa Crédito: Reprodução

Um confronto armado entre policiais militares e suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas terminou com três pessoas baleadas na madrugada desta sexta-feira (1°), no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. Entre as vítimas estão uma criança de 11 anos e a tia dela, que foram atingidas dentro de uma residência na mesma região. A criança não resistiu aos ferimentos. 

Segundo informações da TV Bahia, equipes da Polícia Militar realizavam rondas por volta das 00h30 nas localidades conhecidas como Lajinha e Forno, na Baixa da Égua, quando teriam se deparado com homens armados comercializando drogas. A partir daí, houve troca de tiros entre os policiais e o grupo.

Davi morreu após ser baleado dentro de casa

Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução
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Davi morreu após ser baleado dentro de casa por Reprodução

Um dos suspeitos foi baleado durante o confronto, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Com ele, segundo a polícia, foram apreendidos uma pistola com numeração suprimida, entorpecentes e dinheiro. Ainda durante a madrugada, uma criança de 11 anos e a tia deram entrada no HGE também feridas por disparos.

Familiares relataram que as duas estavam dentro de casa quando o imóvel teria sido invadido por homens armados, no momento em que ocorria o tiroteio na área externa. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), a ocorrência foi registrada durante patrulhamento de equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO), com apoio de unidades do Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME).

 A corporação afirma que os agentes foram recebidos a tiros por suspeitos, que fugiram entrando em residências da região. Na sequência da ação, segundo a PM, novas trocas de tiros ocorreram durante a varredura dos imóveis. Ao final da intervenção, dois suspeitos foram localizados feridos após resistência armada e um terceiro acabou preso. Todos foram encaminhados ao HGE.

A corporação também informou a apreensão de três pistolas, incluindo armas nos calibres .380 e 9mm, uma delas com numeração raspada, além de carregadores e munições. Também foram recolhidas porções de cocaína e maconha, dinheiro em espécie, celulares e outros materiais relacionados ao tráfico.

Durante a operação, um dos suspeitos teria entrado em uma casa efetuando disparos, momento em que uma mulher e a criança acabaram atingidas. Diante da possibilidade de haver reféns no imóvel, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para controlar a situação e realizar a varredura final no local.

O caso segue sob apuração das autoridades responsáveis pela investigação das circunstâncias do confronto e dos disparos que atingiram as vítimas dentro da residência.

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Tags:

Operação Policial Davi Menino Morto

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