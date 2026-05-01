ENERGIA

Estação da Lapa ganha usina de energia solar

Equipamento construído em parceria com a Neoenergia Coelba é a segunda maior usina em prédios públicos da capital

Doris Miranda

Publicado em 1 de maio de 2026 às 06:00

Paineis de energia solar na Estação da Lapa Crédito: ascom semob

A capital baiana vai ganhar uma usina fotovoltaica instalada na Estação da Lapa. O equipamento, construído em parceria da Pefeitura de Salvador com a Neoenergia Coelba, é a segunda maior usina em prédios públicos da cidade, e reforça o protagonismo do município na busca por soluções de sustentabilidade na gestão pública. A cerimônia de entrega será na próxima quinta (7), a partir das 9h.

A iniciativa faz parte de uma política contínua da gestão municipal voltada à eficiência energética, que já conta com mais de 70 usinas implantadas em prédios públicos. A maior delas está instalada na Casa da Mulher Brasileira, consolidando Salvador como referência no uso de energia limpa na administração pública.

Na Estação da Lapa, a usina foi instalada nos telhados do equipamento, e possui capacidade de geração de aproximadamente 320 MWh por ano. Na prática, isso representa uma economia anual superior a R$ 120 mil para os cofres públicos, com impacto positivo direto no funcionamento do sistema BRT.

Para o secretário municipal de Gestão (Semge), Alexandre Tinôco, o projeto representa um avanço consistente na gestão: “A Prefeitura de Salvador vem consolidando uma política responsável e inovadora, que alia economia de recursos públicos à sustentabilidade. É uma transformação que impacta diretamente a qualidade dos serviços e o futuro da cidade”.

Já o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, destaca os ganhos para o transporte público da iniciativa. “A energia solar chega para fortalecer o BRT como um sistema mais moderno, eficiente e alinhado às práticas ambientais, beneficiando diretamente a população”, disse.

Cidade mais resiliente

Com a entrega da usina fotovoltaica da Lapa, esta passa a ser a quinta estação de BRT da capital a contar com energia solar viabilizada pelo Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, somando-se às unidades do BRT Cidadela, Hiper, Itaigara e Pituba.

O sistema conta com potência instalada de 194,81 kWp, formada por 322 módulos fotovoltaicos de 605 Wp cada e três inversores, garantindo maior eficiência na geração de energia limpa para o equipamento.

Além da economia financeira, o uso da energia solar contribui diretamente para a redução da emissão de gases de efeito estufa, alinhando Salvador às melhores práticas ambientais e ao compromisso com o futuro da cidade.

“A usina solar da Estação da Lapa reforça o compromisso de Salvador com a sustentabilidade ao ampliar o uso de energia limpa na gestão pública. Ao gerar sua própria energia a partir de uma fonte renovável, o município reduz sua pegada de carbono e avança na construção de uma cidade mais eficiente, responsável e alinhada aos desafios ambientais do presente e do futuro” diz Ivan Euler, secretário de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis).

O projeto foi viabilizado por meio de um investimento superior a R$ 700 mil da Neoenergia Coelba, dentro do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em parceria com a Prefeitura de Salvador.