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Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste com menos de 13 ºC

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta quinta-feira (30)

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 22:27

Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/ PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 12,9 °C nesta quinta-feira (30). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 13,9 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Correntina, no oeste baiano, com 15,5 ºC e Luís Eduardo Magalhães, na mesma região, com 16,3 °C.