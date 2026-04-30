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Plantação com 300 mil pés de maconha é exterminado em Ibitiara; prejuízo chega a R$ 45 milhões

Estrutura contava com internet via satélite e área de cultivo de 25 mil m²

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 20:17

O valor de mercado da produção é estimado em R$ 45 milhões Crédito: Reprodução

Um campo de maconha foi desarticulado nesta quinta-feira (30), no município de Ibitiara, na Chapada Diamantina. No local, uma área superior a 25 mil m² abrigava cerca de 300 mil pés da erva, que renderia 100 toneladas de droga pronta para o consumo. O valor de mercado da produção é estimado em R$ 45 milhões, o que representa um dos maiores golpes financeiros contra o tráfico de drogas na região este ano.

O local contava com um aparato logístico sofisticado para garantir a operação em área isolada, incluindo um sistema de internet via satélite para comunicação e coordenação do grupo criminoso. De acordo com as investigações, o lucro bilionário obtido com a plantação era reinvestido no comércio ilegal de armas de fogo, alimentando uma rede de violência que atinge diversas cidades do interior baiano.

Flagrante e Evidências

Um casal foi preso enquanto tentava fugir em um veículo carregando equipamentos eletrônicos e modems. Outros homens, que trabalhavam na manutenção do plantio, conseguiram escapar por uma região de mata fechada no momento em que as equipes se aproximaram. Além dos 300 mil pés erradicados, a polícia apreendeu aparelhos celulares e veículos que comprovam o nível de organização do grupo.

Toda a plantação foi incinerada após a coleta de amostras, que foram encaminhadas para perícia técnica. O casal detido em flagrante foi autuado por tráfico e associação para o tráfico e permanece à disposição da Justiça. A investigação agora busca identificar os financiadores da estrutura, que operava como uma verdadeira "fábrica" de entorpecentes no coração da Bahia.

A descoberta faz parte da segunda fase de uma investigação que monitora a expansão de cultivos ilícitos em áreas rurais da Chapada, onde o clima e a extensão do território são explorados por facções criminosas para o financiamento de atividades de alto impacto.

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Tags:

Bahia Crime Agro Maconha Plantação

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