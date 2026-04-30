Plantação com 300 mil pés de maconha é exterminado em Ibitiara; prejuízo chega a R$ 45 milhões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 30 de abril de 2026 às 20:17
Um campo de maconha foi desarticulado nesta quinta-feira (30), no município de Ibitiara, na Chapada Diamantina. No local, uma área superior a 25 mil m² abrigava cerca de 300 mil pés da erva, que renderia 100 toneladas de droga pronta para o consumo. O valor de mercado da produção é estimado em R$ 45 milhões, o que representa um dos maiores golpes financeiros contra o tráfico de drogas na região este ano.
O local contava com um aparato logístico sofisticado para garantir a operação em área isolada, incluindo um sistema de internet via satélite para comunicação e coordenação do grupo criminoso. De acordo com as investigações, o lucro bilionário obtido com a plantação era reinvestido no comércio ilegal de armas de fogo, alimentando uma rede de violência que atinge diversas cidades do interior baiano.
Um casal foi preso enquanto tentava fugir em um veículo carregando equipamentos eletrônicos e modems. Outros homens, que trabalhavam na manutenção do plantio, conseguiram escapar por uma região de mata fechada no momento em que as equipes se aproximaram. Além dos 300 mil pés erradicados, a polícia apreendeu aparelhos celulares e veículos que comprovam o nível de organização do grupo.
Toda a plantação foi incinerada após a coleta de amostras, que foram encaminhadas para perícia técnica. O casal detido em flagrante foi autuado por tráfico e associação para o tráfico e permanece à disposição da Justiça. A investigação agora busca identificar os financiadores da estrutura, que operava como uma verdadeira "fábrica" de entorpecentes no coração da Bahia.
A descoberta faz parte da segunda fase de uma investigação que monitora a expansão de cultivos ilícitos em áreas rurais da Chapada, onde o clima e a extensão do território são explorados por facções criminosas para o financiamento de atividades de alto impacto.