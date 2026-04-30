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Xepa das drogas: maconha escondida em barraca de frutas é apreendidas em Salvador por cão farejador

Uso do animal permitiu a detecção de 35 porções de maconha ocultas no centro comercial

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 17:10

Cachorro encontrou drogas ao passar por barraca de frutas em Salvador Crédito: Redes Sociais

Uma barraca de frutas foi interditada após cão farejador da Polícia Militar localizar 35 porções de maconha escondidas na Rua 21 de Abril, na Avenida Sete de Setembro, na manhã desta quarta-feira (29). O entorpecente estava oculto em meio às estruturas do centro comercial e só foi detectado graças à perícia do animal especializado em substâncias ilícitas.

A apreensão ocorreu durante a Operação Força Total, no momento em que as equipes realizavam ações preventivas e fiscalizações de rotina na área central de Salvador. O emprego da unidade canina foi estratégico para varrer o local, onde o animal indicou com precisão o ponto exato onde a droga havia sido camuflada pelos suspeitos.

Apesar da localização do material, não houve registro imediato de prisões no local durante o flagrante. Todo o entorpecente foi recolhido pelos militares e apresentado à delegacia territorial, onde passará por perícia e servirá como base para as investigações sobre o tráfico de drogas naquela região comercial.

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Tags:

Salvador Polícia Feira Drogas

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