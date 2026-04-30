VALORIZAÇÃO

Polícia Civil lança prêmio para reconhecer jornalistas de segurança pública na Bahia

Iniciativa homenageia Erival Guimarães, ex-editor do Correio com mais de 30 anos de carreira

Bruno Wendel

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:23

Polícia Civil lança prêmio para reconhecer jornalistas de segurança pública na Bahia Crédito: Divulgação Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia lançou o Prêmio Erival Guimarães, iniciativa que passa a reconhecer, de forma institucional, o trabalho de jornalistas que atuam na cobertura de segurança pública em Salvador e na Região Metropolitana. A apresentação aconteceu nesta na quinta-feira (30), durante um café da manhã no Complexo da Polícia Civil, em Itapuã, com a presença de profissionais de comunicação e o delegado-chefe da PCBA, André Viana.

A premiação será concedida anualmente, em referência ao Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril, e tem como objetivo valorizar a atuação profissional pautada na responsabilidade social, no rigor técnico e no compromisso com a informação de interesse público. Além de reconhecer trajetórias, a iniciativa busca incentivar a produção de conteúdo qualificado em uma área marcada por temas sensíveis.

A avaliação será baseada em critérios técnicos, com análise qualitativa e quantitativa. Entre os pontos considerados estão a precisão jurídica, a ética na apuração, o respeito à presunção de inocência e a responsabilidade no tratamento de informações sensíveis. A comissão julgadora será formada por representantes da segurança pública, do meio acadêmico e de entidades de classe. A formalização da banca está prevista para maio, e a premiação deve ocorrer no segundo semestre.

O prêmio contempla profissionais de diferentes plataformas. Na televisão, serão reconhecidos repórter, apresentador, produtor, editor, cinegrafista e diretor de jornalismo. No rádio, repórter, apresentador e produtor. Já no impresso e no digital, as categorias incluem repórter, editor, fotojornalista e diretor. Os veículos serão convidados a indicar um representante por segmento.

Homenagem

A premiação homenageia o jornalista Erival Guimarães, referência na cobertura de segurança pública na Bahia. Com mais de 30 anos de carreira, ele atuou em veículos como A Tarde, Bahia Hoje e Jornal da Bahia, além de ter sido editor de Segurança do Correio. Também trabalhou na Secretaria da Segurança Pública da Bahia, contribuindo para a comunicação institucional da área.

“Hoje, ver o nome de meu pai dar origem a uma comenda de jornalismo é uma honra imensa e um reconhecimento profundamente justo, que eterniza sua trajetória e mantém vivo o legado de compromisso com a verdade, a ética e o respeito que sempre marcaram sua história”, afirmou Sheila Guimarães.

Reconhecido pelo rigor técnico e compromisso ético, Erival teve papel importante na formação de profissionais e ficou conhecido como “editor dos editores”. Ele morreu em 2020, aos 61 anos, deixando um legado na qualificação do jornalismo policial no estado.