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Usina solar será inaugurada em estação de Salvador

Capital já conta com mais de 70 usinas implantadas em prédios públicos

Maysa Polcri

Publicado em 30 de abril de 2026 às 16:29

Confira os detalhes do projeto Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador vai inaugurar na quinta-feira (7) uma usina fotovoltaica na Estação da Lapa. O equipamento, construído em parceria com a Neoenergia Coelba, é a segunda maior usina em prédios públicos da capital.

A iniciativa faz parte de uma política contínua da Prefeitura voltada à eficiência energética, que já conta com mais de 70 usinas implantadas em prédios públicos. A maior delas está instalada na Casa da Mulher Brasileira.

Na Estação da Lapa, a usina foi instalada nos telhados do equipamento, e possui capacidade de geração de aproximadamente 320 MWh por ano. Na prática, isso representa uma economia anual superior a R$ 120 mil para os cofres públicos, com impacto positivo direto no funcionamento do sistema BRT.

Para o secretário municipal de Gestão (Semge), Alexandre Tinôco, o projeto representa um avanço consistente na gestão. “A Prefeitura de Salvador vem consolidando uma política responsável e inovadora, que alia economia de recursos públicos à sustentabilidade. É uma transformação que impacta diretamente a qualidade dos serviços e o futuro da cidade.”

Já o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, destaca os ganhos para o transporte público da iniciativa: “A energia solar chega para fortalecer o BRT como um sistema mais moderno, eficiente e alinhado às práticas ambientais, beneficiando diretamente a população”, disse.

Com a entrega da usina da Lapa, esta passa a ser a quinta estação de BRT da capital a contar com energia solar viabilizada pelo Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, somando-se às unidades do BRT Cidadela, Hiper, Itaigara e Pituba.

O sistema conta com potência instalada de 194,81 kWp, formada por 322 módulos fotovoltaicos de 605 Wp cada e três inversores, garantindo maior eficiência na geração de energia limpa para o equipamento. Além da economia financeira, o uso da energia solar contribui diretamente para a redução da emissão de gases de efeito estufa.

O projeto foi viabilizado por meio de um investimento superior a R$ 700 mil da Neoenergia Coelba, dentro do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em parceria com a gestão municipal.