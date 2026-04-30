Usina solar será inaugurada em estação de Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 30 de abril de 2026 às 16:29
A Prefeitura de Salvador vai inaugurar na quinta-feira (7) uma usina fotovoltaica na Estação da Lapa. O equipamento, construído em parceria com a Neoenergia Coelba, é a segunda maior usina em prédios públicos da capital.
A iniciativa faz parte de uma política contínua da Prefeitura voltada à eficiência energética, que já conta com mais de 70 usinas implantadas em prédios públicos. A maior delas está instalada na Casa da Mulher Brasileira.
Na Estação da Lapa, a usina foi instalada nos telhados do equipamento, e possui capacidade de geração de aproximadamente 320 MWh por ano. Na prática, isso representa uma economia anual superior a R$ 120 mil para os cofres públicos, com impacto positivo direto no funcionamento do sistema BRT.
Para o secretário municipal de Gestão (Semge), Alexandre Tinôco, o projeto representa um avanço consistente na gestão. “A Prefeitura de Salvador vem consolidando uma política responsável e inovadora, que alia economia de recursos públicos à sustentabilidade. É uma transformação que impacta diretamente a qualidade dos serviços e o futuro da cidade.”
Já o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, destaca os ganhos para o transporte público da iniciativa: “A energia solar chega para fortalecer o BRT como um sistema mais moderno, eficiente e alinhado às práticas ambientais, beneficiando diretamente a população”, disse.
Com a entrega da usina da Lapa, esta passa a ser a quinta estação de BRT da capital a contar com energia solar viabilizada pelo Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, somando-se às unidades do BRT Cidadela, Hiper, Itaigara e Pituba.
O sistema conta com potência instalada de 194,81 kWp, formada por 322 módulos fotovoltaicos de 605 Wp cada e três inversores, garantindo maior eficiência na geração de energia limpa para o equipamento. Além da economia financeira, o uso da energia solar contribui diretamente para a redução da emissão de gases de efeito estufa.
O projeto foi viabilizado por meio de um investimento superior a R$ 700 mil da Neoenergia Coelba, dentro do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em parceria com a gestão municipal.
Com informações da Prefeitura de Salvador.