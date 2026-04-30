BAÍA DE TODOS OS SANTOS

Limpeza de praia em Mar Grande retira 155 kg de lixo e expõe impacto da poluição marinha

Ação do Projeto Mares com estudantes e voluntários revela predominância de plásticos e reforça urgência da educação ambiental em Vera Cruz

Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de abril de 2026 às 17:07

Iniciativa do Projeto Mares mobiliza comunidade escolar e mergulhadores para limpeza da faixa de areia e do ambiente subaquático Crédito: Divulgação Ascom Projeto Mares

Cerca de 80 pessoas, entre estudantes, professores e auxiliares da Escola Municipal Professora Telma Regis de Andrade, mergulhadores voluntários e equipe do Projeto Mares, participaram de uma ação de limpeza realizada na faixa de areia da Ilhota, em Mar Grande, e no ambiente subaquático, que resultou na retirada de 155 kg de resíduos. A iniciativa foi promovida pela Organização Socioambientalista PRÓ-MAR, por meio do Projeto Mares, ação que conta com a parceria da Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental.

Entre os materiais recolhidos, predominam garrafas de vidro e PET, tampinhas, canudos e outros plásticos, além de solas de chinelos e tecidos, evidenciando a presença de resíduos de uso cotidiano descartados de forma inadequada. Segundo o coordenador geral do Projeto Mares, José Roberto Pinto, o Zé Pescador, o destino dos resíduos recolhidos também evidencia um dos principais desafios da gestão ambiental. “Todo o material coletado passou por triagem e será destinado ao sistema de coleta do município de Vera Cruz, mas, devido ao alto nível de contaminação por salitre (agente extremamente corrosivo que age como um contaminante químico), esses resíduos não poderão ser reciclados. Isso mostra que, se descartados corretamente, muitos desses materiais poderiam ter sido reaproveitados, evitando que chegassem ao mar”, afirma.

De acordo com o professor Geraldo Fonseca, coordenador de Educação Ambiental do Projeto Mares, a ação cumpre um papel que vai além da retirada dos resíduos e contribui para a formação de uma consciência ambiental crítica entre os participantes. “A atividade permite que estudantes e comunidade compreendam, na prática, a dimensão do impacto do descarte inadequado e como isso afeta diretamente os ambientes costeiros e marinhos, ao mesmo tempo em que fortalece o senso de responsabilidade coletiva”, destaca.

Na avaliação da coordenadora pedagógica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Itaparica, Alciara Nascimento, a ação também evidencia o papel da educação ambiental na formação de multiplicadores. “Essa iniciativa é de suma importância porque, ao educar as crianças, elas se tornam multiplicadoras do cuidado com o meio ambiente. Esse trabalho desenvolvido pelo professor Geraldo Fonseca e sua equipe, que atuam nas escolas e trazem os estudantes para vivências como esta, fortalece ainda mais esse processo. Hoje, por exemplo, eles vieram colocar a mão na massa, ajudando diretamente na limpeza da praia. Além disso, a ação incentiva outras pessoas: vimos barraqueiros e funcionários das barracas se sensibilizando com a atividade. Gentileza gera gentileza, e atitude também gera exemplo”, afirma.

A mobilização integra as ações de educação ambiental e científica do Projeto Mares e reforça a importância da participação social na preservação dos oceanos, aproximando comunidade e território a partir de experiências diretas de cuidado com o meio ambiente.