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Clube de futebol abre inscrições gratuitas para seletiva de base durante sexta-feira e sábado

Candidatos devem se inscrever online e levar 1 kg de alimento no dia do teste

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 18:26

Partida de futebol
Partida de futebol Crédito: Fernando Torres/CBF

O Galícia Esporte Clube anunciou a realização da primeira etapa do Circuito Brazuca de Peneiras, voltada à captação de novos talentos para suas divisões de base. A seletiva ocorrerá nos dias 1º e 2 de maio (sexta-feira e sábado), na Arena Villa Galícia, em Lauro de Freitas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do Portal Brazuca.

Os atletas aprovados terão a oportunidade de integrar as categorias de base do "Demolidor de Campeões" para a disputa de competições oficiais ainda em 2026, incluindo o Campeonato Baiano, a Copa Dois de Julho e a Copa Salvador. Além do teste técnico em campo, o evento contará com palestras sobre marketing esportivo, saúde mental e educação financeira.

Cronograma e Categorias

A avaliação será dividida por faixas etárias e turnos. No dia 1º de maio, a seletiva contempla as categorias Sub-12 e Sub-13, com apresentação marcada para as 13h. Já no dia 2 de maio, o foco será nas categorias Sub-14, Sub-15 e Sub-16, com início das atividades às 8h.

Apesar da gratuidade na inscrição, o clube solicita que os participantes entreguem 1 kg de alimento não perecível no dia do evento. Os mantimentos arrecadados serão destinados a instituições de caridade da região.

As avaliações serão concentradas na Arena Villa Galícia (antigo Vilas Tênis Clube), situada em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O Circuito Brazuca é atualmente reconhecido como um dos maiores sistemas de captação de atletas no cenário nacional, focando na formação integral do jovem esportista.

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Bahia Salvador Futebol Seletiva Galícia

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