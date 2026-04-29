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Às vésperas da Copa de 2026, a saúde mental se torna o maior adversário no futebol

Casos recentes também reforçam como a saúde mental passou a ocupar espaço no debate esportivo

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de abril de 2026 às 14:32

Jude Bellingham falou sobre entrar para a história do Real Madrid
Jude Bellingham com a camisa do Real Madrid Crédito: Real Madrid C.F./Divulgação

Com a proximidade da Copa do Mundo, a atenção do público e da mídia começa a se voltar para o desempenho dos atletas dentro de campo. Mas, fora dele, um tema ganha cada vez mais destaque, a saúde mental no futebol. As disputas começam no dia 11 de junho, e a pressão por resultados, a exposição constante e as cobranças internas e externas têm levado muitos jogadores a enfrentarem um desafio ainda maior no esporte: o equilíbrio emocional.

“Hoje já se sabe que não existe performance sustentável sem equilíbrio emocional. A pressão constante, a cobrança pública e o medo do fracasso podem impactar diretamente a tomada de decisão, o foco e até o corpo do atleta”, explica a neurocientista e psicanalista Ana Chaves.

Veja o antes e depois chocante de jogadores brasileiros

Léo Pereira, do Flamengo por Divulgação/CAP e Reprodução/Instagram
Yuri Alberto, do Corinthians por Divulgação/Santos e Rodrigo Coca/Corinthians
Neymar, do Santos por Divulgação/Santos e Raul Baretta/Santos
Philippe Coutinho, do Vasco por Foto: Flickr/Vasco e Leandro Amorim/Vasco
Lucas Lima, do Sport por Divulgação/Santos e Paulo Paiva/Sport
Gérson, do Zenit por Reprodução/Redes sociais
Gabigol, do Cruzeiro por Divulgação/Santos e Divulgação/Flamengo
Raphinha, do Barcelona por Divulgação/Vitória de Guimarães e Divulgação/Barcelona
Hulk, do Atlético-MG por Divulgação e Pedro Souza/Clube Atlético Mineiro
Vini Jr, do Real Madrid por Divulgação/Flamengo e Reprodução/Instagram
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Léo Pereira, do Flamengo por Divulgação/CAP e Reprodução/Instagram

Casos recentes também reforçam como a saúde mental passou a ocupar espaço no debate esportivo. Em fevereiro deste ano, o futebol brasileiro foi surpreendido pela decisão do meia Philippe Coutinho, aos 33 anos, de romper seu contrato com o Vasco da Gama para priorizar o cuidado psicológico.

O astro do Real Madrid, o atacante Jude Bellingham, também falou publicamente sobre a dificuldade de admitir vulnerabilidades, reconhecer que precisava de apoio e se afastar de comentários externos para cuidar da própria saúde emocional. O jogador destacou ainda a importância de falar sobre sentimentos e buscar ajuda quando necessário.

Segundo Ana Chaves, o estresse crônico vivido por atletas de elite ativa mecanismos neurológicos que afetam o desempenho. “O cérebro sob pressão intensa pode entrar em estado de alerta constante, prejudicando funções como concentração, memória e controle emocional. Isso aumenta o risco de erros e até de lesões”, afirma.

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A especialista também destaca que o ambiente digital intensifica esse cenário. “As redes sociais ampliam a exposição e a cobrança. O atleta não lida apenas com o jogo, mas com uma audiência global que opina em tempo real sobre sua performance”.

Recentemente, o jogador Richarlison tornou pública a pressão psicológica enfrentada após a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Segundo ele, nas redes sociais, os que antes o idolatravam como herói se transformaram em críticos ferozes, desmedidos e, por vezes, até criminosos. O atacante afirmou ainda que buscar ajuda especializada foi essencial para superar a depressão.

Ana Chaves defende que o cuidado com a saúde mental deve ser incorporado de forma estruturada à rotina esportiva. “Treinar a mente precisa ser tão importante quanto treinar o corpo. Isso inclui acompanhamento psicológico, estratégias de regulação emocional e preparação para lidar com pressão e frustração”, pontua.

Ela completa que o caminho para o alto rendimento no futebol contemporâneo passa, necessariamente, por essa integração. “Não se trata apenas de formar atletas mais fortes, mas mais preparados para sustentar uma carreira longa, equilibrada e saudável”, finaliza.

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