FESTA

Vitória anuncia show de Xanddy Harmonia em comemoração aos 127 anos do clube

Festa do Leão acontecerá no dia 17 de maio

Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2026 às 13:48

Xanddy Harmonia Crédito: Reprodução/Instagram

O Esporte Clube Vitória anunciou a primeira atração da comemoração de 127 anos do time baiano: Xanddy Harmonia. O anúncio foi feito nas redes sociais do Leão, na terça-feira (28).

A festa acontecerá no Estacionamento do Barradão, em Canabrava, a partir das 14h, no dia 17 de maio. Segundo o clube, mais uma atração será confirmada em breve. Além dos shows, o evento terá um espaço kids e transmitirá o jogo Bragantino x Vitória (18h30)

Os ingressos já estão à venda. No lote promocional, a entrada inteira custa R$ 60, com taxa de R$ 9. A meia solidária custa R$ 100, com taxa de R$ 15, enquanto a meia entrada tradicional custa R$ 80, com taxa de R$ 12.

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