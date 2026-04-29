Vitória anuncia show de Xanddy Harmonia em comemoração aos 127 anos do clube

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Millena Marques
Publicado em 29 de abril de 2026 às 13:48
O Esporte Clube Vitória anunciou a primeira atração da comemoração de 127 anos do time baiano: Xanddy Harmonia. O anúncio foi feito nas redes sociais do Leão, na terça-feira (28).
A festa acontecerá no Estacionamento do Barradão, em Canabrava, a partir das 14h, no dia 17 de maio. Segundo o clube, mais uma atração será confirmada em breve. Além dos shows, o evento terá um espaço kids e transmitirá o jogo Bragantino x Vitória (18h30)
Os ingressos já estão à venda. No lote promocional, a entrada inteira custa R$ 60, com taxa de R$ 9. A meia solidária custa R$ 100, com taxa de R$ 15, enquanto a meia entrada tradicional custa R$ 80, com taxa de R$ 12.
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Como comprar ingresso:
Para sócios:
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