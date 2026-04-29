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Vitória anuncia show de Xanddy Harmonia em comemoração aos 127 anos do clube

Festa do Leão acontecerá no dia 17 de maio

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2026 às 13:48

Xanddy Harmonia foi internado em Salvador com gastroenterite infecciosa
Xanddy Harmonia Crédito: Reprodução/Instagram

O Esporte Clube Vitória anunciou a primeira atração da comemoração de 127 anos do time baiano: Xanddy Harmonia. O anúncio foi feito nas redes sociais do Leão, na terça-feira (28).

A festa acontecerá no Estacionamento do Barradão, em Canabrava, a partir das 14h, no dia 17 de maio. Segundo o clube, mais uma atração será confirmada em breve. Além dos shows, o evento terá um espaço kids e transmitirá o jogo Bragantino x Vitória (18h30)

Os ingressos já estão à venda. No lote promocional, a entrada inteira custa R$ 60, com taxa de R$ 9. A meia solidária custa R$ 100, com taxa de R$ 15, enquanto a meia entrada tradicional custa R$ 80, com taxa de R$ 12.

Veja como ficou o novo uniforme rubro-negro do Vitória

Novo uniforme do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Novo uniforme do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Novo uniforme do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
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Novo uniforme do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória

Como comprar ingresso:

Para sócios:

- Acesse o portal do sócio pelo site ou aplicativo

- ⁠Escolha o evento “Aniversário de 127 anos do Vitória” e clique em “check-in”

- ⁠Selecione o ingresso desejado para que o seu desconto de sócio seja aplicado automaticamente, agora basta efetuar o pagamento;

- ⁠O ingresso será emitido e enviado para o seu email cadastrado e também poderá ser acessado pelo menu de check in no portal do sócio clicando em “visualizar”

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Público geral

- Faça o login no site ou aplicativo. Caso não tenha cadastro, é necessário fazer

- ⁠⁠Busque pelo evento “Aniversário de 127 anos do Vitória”

- ⁠Selecione o ingresso desejado e efetue o pagamento

- ⁠O ingresso será emitido e enviado para o seu email cadastrado ou na aba “meus ingressos”

Tags:

Vitória Xanddy Harmonia

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