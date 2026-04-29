NOME FORTE

Rayssa Leal viraliza por apoio de marcas e web reage: 'Até o ar que ela respira é patrocinado'

Skatista é uma das "queridinhas" dos patrocinadores

Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2026 às 09:57

Rayssa Leal Crédito: Gaspar Nobrega/COB

Um post de Rayssa Leal nesta quarta-feira (28) voltou a chamar atenção nas redes sociais - desta vez, não por uma manobra, mas pela quantidade de patrocinadores envolvidos em uma única cena.

Nos stories, a skatista aparece dentro de um carro da Volvo, utilizando um celular da Samsung com conexão 5G da Vivo. Na tela, joga Brawl Stars, enquanto veste produtos da Nike e exibe um acessório ligado ao Banco do Brasil. A sequência rapidamente viralizou, com usuários comentando a quantidade de marcas: “Se brincar, até o ar que ela respira é patrocinado”.

Apoio de marcas a Rayssa Leal chamou atenção 1 de 18

Análises de mercado apontam Rayssa como um dos principais ativos do marketing esportivo brasileiro. Parte importante de sua renda, com patrimônio estimado em R$ 90 milhões, vem de competições como a Street League Skateboarding (SLS), mas ela também fatura com parcerias com empresas de diferentes setores, que incluem Volvo, Nike, Louis Vuitton, Samsung, Banco do Brasil e Vivo, além de patrocinadores ligados diretamente ao universo do skate. Esse conjunto de contratos ajudou a consolidar a atleta como uma das jovens esportistas brasileiras com maior projeção global.

Além da performance nas pistas, fatores como engajamento digital, identificação com o público jovem e presença constante nas redes foram citados como diferenciais para atrair investimentos. O resultado é um portfólio amplo, que ultrapassa uma dezena de contratos ativos.

O fenômeno não é inédito. Durante o ciclo olímpico, uma publicação da skatista já havia viralizado ao reunir dezenas de patrocinadores marcados em uma única imagem, o que foi novamente lembrado agora.

só consigo lembrar na época das olimpíadas a foto dela rendendo várias matérias devido a quantidade de patrocínio https://t.co/JJIACKhoSM pic.twitter.com/PzHhzWSYAe — tay (@itszmarzin) April 28, 2026