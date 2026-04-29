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Rayssa Leal viraliza por apoio de marcas e web reage: 'Até o ar que ela respira é patrocinado'

Skatista é uma das "queridinhas" dos patrocinadores

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2026 às 09:57

Rayssa Leal
Rayssa Leal Crédito: Gaspar Nobrega/COB

Um post de Rayssa Leal nesta quarta-feira (28) voltou a chamar atenção nas redes sociais - desta vez, não por uma manobra, mas pela quantidade de patrocinadores envolvidos em uma única cena.

Nos stories, a skatista aparece dentro de um carro da Volvo, utilizando um celular da Samsung com conexão 5G da Vivo. Na tela, joga Brawl Stars, enquanto veste produtos da Nike e exibe um acessório ligado ao Banco do Brasil. A sequência rapidamente viralizou, com usuários comentando a quantidade de marcas: “Se brincar, até o ar que ela respira é patrocinado”.

Apoio de marcas a Rayssa Leal chamou atenção

Post de Rayssa Leal chamou atenção por Reprodução
Rayssa Leal em propaganda da Volvo por Reprodução
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Julio Detefon/ STU
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal é campeã da SLS Sydney 2026 por Reprodução
Rayssa Leal classificada para a final da SLS Sydney por Reprodução / SLS
Rayssa tentou novos esportes por Jonne Roriz/COB
Rayssa Leal e Bruno Fratus na Casa Brasil por Jonne Roriz/COB
Rayssa Leal com mascote do Brasil por Jonne Roriz/COB
Rayssa Leal está em processo para tirar CNH por Reprodução
Rayssa relatou dificuldades para tirar CNH por Reprodução
Rayssa Leal foi barrada com regata por Reprodução
Rayssa Leal falou do processo para tirar CNH por Reprodução
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Post de Rayssa Leal chamou atenção por Reprodução

Análises de mercado apontam Rayssa como um dos principais ativos do marketing esportivo brasileiro. Parte importante de sua renda, com patrimônio estimado em R$ 90 milhões, vem de competições como a Street League Skateboarding (SLS), mas ela também fatura com parcerias com empresas de diferentes setores, que incluem Volvo, Nike, Louis Vuitton, Samsung, Banco do Brasil e Vivo, além de patrocinadores ligados diretamente ao universo do skate. Esse conjunto de contratos ajudou a consolidar a atleta como uma das jovens esportistas brasileiras com maior projeção global.

Além da performance nas pistas, fatores como engajamento digital, identificação com o público jovem e presença constante nas redes foram citados como diferenciais para atrair investimentos. O resultado é um portfólio amplo, que ultrapassa uma dezena de contratos ativos.

O fenômeno não é inédito. Durante o ciclo olímpico, uma publicação da skatista já havia viralizado ao reunir dezenas de patrocinadores marcados em uma única imagem, o que foi novamente lembrado agora. 

O caso mais recente reforça essa tendência: mais do que resultados esportivos, Rayssa consolida uma posição estratégica no mercado publicitário, sendo vista como um dos nomes mais valiosos da nova geração de atletas brasileiros.

Tags:

Rayssa Leal

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