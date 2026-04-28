COPA DO NORDESTE

Confiança x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:41

Vitória faz último treino antes de enfrentar o Confiança, pela Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória entra em campo nesta quarta-feira (29), às 21h30, para enfrentar o Confiança no Batistão, em duelo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Líder do Grupo A, o Leão busca garantir a classificação e manter a ponta da chave.

Onde assistir Confiança x Vitória ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Aratu.

Veja como foi a preparação do Vitória para enfrentar o Confiança 1 de 5

Confiança

O Dragão joga em casa e ainda sonha com a classificação, o que torna o confronto decisivo. A equipe comandada por Cláudio Caçapa aposta na força como mandante e no equilíbrio tático para tentar surpreender o líder do grupo e seguir vivo na competição.

Vitória

O Rubro-Negro chega como líder do Grupo A, com nove pontos, e depende apenas de si para avançar às quartas de final — mas mira a primeira colocação para decidir em casa na próxima fase. Apesar da sequência de jogos fora de Salvador, o técnico Jair Ventura indicou que deve utilizar força máxima dentro das possibilidades.

O Vitória, no entanto, terá desfalques importantes. O atacante Renê está fora, assim como uma longa lista de jogadores no departamento médico. Por outro lado, Neris e Jamerson retornam e reforçam a equipe. A tendência é de um time mesclado, mantendo competitividade mesmo com as ausências.

Prováveis escalações de Confiança x Vitória

Confiança: Rafael Pascoal; Valdir, Ícaro, Lucas Cunha e Kelvyn; Renilson, Gabriel Zeca e Patrick; Danielzinho, João Pedro e Maikon. Técnico: Cláudio Caçapa.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renzo López (Osvaldo). Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem