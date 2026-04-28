FEITO HISTÓRICO

Como é o 'supertênis' de R$ 5 mil do corredor que completou maratona em menos de 2 horas

Novo modelo foi usado por atletas que quebraram a barreira das 2 horas e impulsionou até as ações da Adidas

Carol Neves

Publicado em 28 de abril de 2026 às 10:59

Sabastian Sawe Crédito: Shaun Brooks/ London Marathon

O grande destaque da Maratona de Londres de 2026 não ficou apenas nos tempos históricos, mas no equipamento usado pelos principais atletas. O recém-lançado Adizero Adios Pro Evo 3, da Adidas, ganhou os holofotes após aparecer nos pés dos corredores que protagonizaram a prova.

Apresentado ao mercado apenas dois dias antes da largada, o modelo chamou atenção por um feito inédito: é o primeiro supertênis a pesar menos de 100 gramas. De acordo com a fabricante, são 97,27 g, um marco na engenharia de calçados de alta performance.

O desenvolvimento levou cerca de três anos e contou com a participação direta de nomes de elite, como Sabastian Sawe, Yomif Kejelcha e Tigst Assefa. A proposta foi criar um modelo capaz de maximizar eficiência e retorno de energia em provas de longa distância.

Sabastian Sawe bateu recorde ao correr abaixo de 2 horas 1 de 4

Entre os principais avanços está a nova espuma Lightstrike Pro Evolution, combinada com a tecnologia ENERGYRIM, que integra carbono à estrutura para aumentar a propulsão a cada passada.

Outro ponto de inovação está no solado. Para reduzir o peso ao máximo, a Adidas aplicou uma camada extremamente fina de borracha por tecnologia líquida, mantendo a tração com o mínimo de material. O modelo também elimina a palmilha removível, permitindo contato direto do pé com a entressola e economizando ainda mais gramas.

Nos Estados Unidos, o tênis foi lançado por US$ 500, cerca de R$ 2.630 em conversão direta. O tênis chega ao Brasil em agosto, com preço sugerido de R$ 4.999. A versão anterior (Evo 2) custa na faixa dos R$ 4.000.

Evolução em relação ao modelo anterior

A redução de peso é o principal salto em relação ao Adizero Adios Pro Evo 2. O modelo anterior já era considerado avançado, com 138 g, mas a nova versão diminuiu esse número em cerca de 30%.

A Adidas também promete ganhos de desempenho. Segundo a marca, a nova espuma oferece aproximadamente 1,6% a mais de economia de corrida e 11% de aumento no retorno de energia na parte frontal.

Mesmo mantendo a altura de 39 mm na entressola, característica do modelo anterior, o Evo 3 conseguiu reduzir a massa ao adotar uma espuma com densidade mais baixa.

Efeito no mercado

O impacto do lançamento foi além das pistas. Após a forte exposição durante a maratona, as ações da Adidas registraram alta, refletindo a percepção de avanço tecnológico frente à concorrência, especialmente em relação à Nike.