Militão fora da Copa: especialista confirma lesão grave e zagueiro será operado hoje na Finlândia

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Carol Neves
Publicado em 28 de abril de 2026 às 08:41
A avaliação médica realizada na manhã desta terça-feira (28) confirmou um cenário preocupante para Éder Militão. Em consulta na Finlândia, foi constatada a gravidade da lesão na coxa esquerda, e o defensor do Real Madrid será submetido a cirurgia ainda hoje. A previsão é de que ele volte a atuar somente em outubro e, portanto, perderá de fato a Copa do Mundo.
O problema teve início há uma semana, durante a vitória sobre o Deportivo Alavés, pela La Liga, no Santiago Bernabéu. Na ocasião, Militão deixou o campo no fim do primeiro tempo, e a impressão inicial era de uma lesão menos séria. No entanto, os exames indicaram um quadro mais complexo.
Éder Militão pela Seleção Brasileira
As avaliações iniciais foram prejudicadas por feridas na região, o que dificultou um diagnóstico preciso. Internamente, o clube espanhol já demonstrava preocupação, principalmente pela reincidência no mesmo local que afastou o jogador por quatro meses entre dezembro e março.
Mesmo após uma nova ressonância feita na segunda-feira, em Madri, o zagueiro manteve a expectativa de um desfecho mais positivo e decidiu buscar a opinião de um especialista, segundo o GloboEsporte. Ainda na noite de segunda, viajou para Turku, onde passou por nova consulta e recebeu o diagnóstico definitivo na manhã desta terça.
Os médicos apontaram risco de ruptura total do tendão, o que poderia comprometer a sequência da carreira. Diante desse cenário, o jogador optou por seguir a recomendação cirúrgica, que será realizada ao longo do dia de hoje.