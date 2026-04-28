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Militão fora da Copa: especialista confirma lesão grave e zagueiro será operado hoje na Finlândia

Defensor ainda tinha esperança de conseguir ser liberado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de abril de 2026 às 08:41

Eder Militão vai perder a Copa
Eder Militão vai perder a Copa Crédito: Reprodução

A avaliação médica realizada na manhã desta terça-feira (28) confirmou um cenário preocupante para Éder Militão. Em consulta na Finlândia, foi constatada a gravidade da lesão na coxa esquerda, e o defensor do Real Madrid será submetido a cirurgia ainda hoje. A previsão é de que ele volte a atuar somente em outubro e, portanto, perderá de fato a Copa do Mundo.

O problema teve início há uma semana, durante a vitória sobre o Deportivo Alavés, pela La Liga, no Santiago Bernabéu. Na ocasião, Militão deixou o campo no fim do primeiro tempo, e a impressão inicial era de uma lesão menos séria. No entanto, os exames indicaram um quadro mais complexo.

Éder Militão pela Seleção Brasileira

Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
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Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais

As avaliações iniciais foram prejudicadas por feridas na região, o que dificultou um diagnóstico preciso. Internamente, o clube espanhol já demonstrava preocupação, principalmente pela reincidência no mesmo local que afastou o jogador por quatro meses entre dezembro e março.

Mesmo após uma nova ressonância feita na segunda-feira, em Madri, o zagueiro manteve a expectativa de um desfecho mais positivo e decidiu buscar a opinião de um especialista, segundo o GloboEsporte. Ainda na noite de segunda, viajou para Turku, onde passou por nova consulta e recebeu o diagnóstico definitivo na manhã desta terça.

Os médicos apontaram risco de ruptura total do tendão, o que poderia comprometer a sequência da carreira. Diante desse cenário, o jogador optou por seguir a recomendação cirúrgica, que será realizada ao longo do dia de hoje.

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