ESTABELECIDO

De volante a lateral: Nicolás Acevedo se reinventa em quarta temporada pelo Bahia

Volante uruguaio atuou como lateral direito em 10 partidas pelo Tricolor na atual temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de abril de 2026 às 18:13

Nico Acevedo vive reinvenção com a camisa do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Se reinventar faz parte do futebol. Para o Bahia, a boa campanha como visitante contrasta com o roteiro vivido pelo Tricolor no ano passado. No entanto, o time baiano conta com outra reinvenção dentro de seu elenco. O meio-campista Nicolás Acevedo vive uma reviravolta no time tricolor, se consolidando na atual temporada como o dono da lateral direita.

Contra o Santos, no último final de semana, o jogador uruguaio completou o seu 17º jogo com a camisa do Bahia em 2026. Deste recorte, 10 partidas contaram com o volante na posição, seja mudando de posição ao longo da partida ou iniciando já como lateral.

Bahia e Santos se enfrentaram na Fonte Nova 1 de 9

A primeira oportunidade de Acevedo como lateral direito na atual temporada surgiu durante o clássico contra o Vitória, pela final do Campeonato Baiano. Após atuação abaixo de Román Gómez, Ceni tirou o argentino para a entrada de Erick – que já atuou como lateral pelo Esquadrão –, e deslocou o uruguaio para a nova posição.

A virada do Bahia naquela partida passou diretamente pela nova função de Acevedo, que participou diretamente dos dois gols marcados pelo Tricolor no confronto. O impacto do jogador na ocasião surpreendeu até mesmo os companheiros de time.

“Eu estava de prontidão para que, se fosse acionado, entrasse da melhor maneira possível. E, pra ser sincero, me surpreendeu um pouco [Acevedo de lateral]. Eu imaginava que eu entraria como lateral, mas ele [Ceni] estudou pra isso, né? Um cara totalmente inteligente. Os dois gols saíram pelo lado direito. Isso tem totalmente a tática dele, aquilo que ele pensou. Graças a Deus deu certo”, disse Erick após a confirmação do título estadual.

Desde então, Acevedo foi titular do Bahia em mais nove confrontos. Destes, somente contra o Flamengo não começou o jogo na lateral direita. A crescente de desempenho, inclusive, rendeu elogios do técnico Rogério Ceni em mais de uma oportunidade. “Nico tem jogado muito bem. Queria tirá-lo dali e levá-lo de volta para o meio, mas ele não deixa”, comentou após o triunfo contra o Red Bull Bragantino.

A nova posição de Nico Acevedo ocorre em um contexto onde Román Gómez, contratado para substituir Santiago Arias, apresenta dificuldade para se firmar entre os titulares do Esquadrão. Gilberto, que seria outra opção, precisou ser operado por apendicite e só voltou recentemente a entrar em campo. Mesmo com o retorno do camisa dois, Nico continua segurando a posição para si.

“Decisão difícil. Tecnicamente (Gilberto) é um ótimo jogador, vamos analisar bem a parte física. Nico entrou muito bem desde a final do Baiano. Com certeza é um jogador que vamos usar no decorrer do ano”, comentou Ceni sobre a manutenção do volante na primeira linha de defesa, após o jogo contra o Athletico-PR.

Ao todo, o uruguaio tem 138 jogos disputados com a camisa azul, vermelha e branca, contribuindo diretamente com seis gols, sendo um tento marcado e cinco assistências contribuídas.