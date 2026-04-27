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Como saber se as figurinhas da Copa do Mundo não são falsas?

Com a alta procura pelos álbuns e cromos, consumidores devem ficar atentos a detalhes que garantem autenticidade e qualidade

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de abril de 2026 às 15:34

O futebol é o centro de tudo, mas fora das quatro linhas o álbum virou uma segunda competição: a de completar a coleção
O futebol é o centro de tudo, mas fora das quatro linhas o álbum virou uma segunda competição: a de completar a coleção Crédito: Pixabay

A cada edição da Copa do Mundo, a tradicional coleção de figurinhas volta a movimentar crianças, jovens e adultos em todo o país. O aumento da demanda, no entanto, também abre espaço para a circulação de produtos falsificados, que podem comprometer a experiência dos colecionadores.

Embora muitas vezes passem despercebidas à primeira vista, as figurinhas não originais costumam apresentar diferenças que podem ser identificadas com um olhar mais atento. Para evitar frustrações e garantir a autenticidade da coleção, alguns cuidados simples fazem toda a diferença. Pensando nisso, a Multicoisas listou algumas dicas para ajudar na identificação de possíveis falsificações: a Multicoisas listou 5 dicas para conferir como identificar possíveis falsificações:

Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026?

Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA
O ingresso VIP para a sessão 140 do Estádio MetLife, em Nova Jérsei, palco da grande final, está sendo revendido pela "bagatela de R$ 6,2 milhões" por Shutterstock
A partida de estreia tem ingressos entre pouco mais de R$ 9 mil e R$ 686.756 mil por Fifa.com/Divulgação
Após a fase de grupos, os ingressos variam de R$ 667 a R$ 3.545 por Reprodução I Instagram @neymarjr
As oitavas ficam entre R$ 906 e R$ 4.744 por Mike Hewitt/FIFA
Nas semifinais, o torcedor pode pagar de R$ 2.237 a R$ 14.817 por Divulgação / Coca-Cola
Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026 por Fifa/Divulgação
Copa do Mundo de 2030 terá sede em Portugal, Espanha e Marrocos, mas também com jogos na América do Sul por Fifa/Divulgação
Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo de 2034 por Divulgação/SAFF
Cerveja não será permitida na Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita por Shutterstock/Reprodução
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Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA

  • 1. Observe a qualidade da impressão
    Figurinhas originais apresentam cores mais vivas, imagens nítidas e bom acabamento. Versões falsificadas costumam ter impressão borrada, cores desbotadas ou desalinhamento nos detalhes.

  • 2. Atenção ao corte e ao tamanho
    Diferenças milimétricas no tamanho ou cortes irregulares podem indicar falsificação. As figurinhas oficiais seguem um padrão preciso de formato

  • 3. Fique atento às figurinhas diferenciadas
    Algumas figurinhas especiais, como as metalizadas ou consideradas mais raras, podem ter características diferentes das comuns. Entre os sinais observados por colecionadores está o fato de que algumas dessas versões podem ser ligeiramente mais pesadas dentro dos envelopes. Embora isso não seja uma regra absoluta, pode ser um indicativo adicional para quem busca identificar conteúdos específicos.

  • 4. Confira a embalagem
    Envelopes oficiais costumam ter boa qualidade de impressão, lacre adequado e informações claras do fabricante. Embalagens com erros de grafia, baixa qualidade ou aparência frágil podem ser um sinal de alerta.

  • 5. Compre em pontos de venda confiáveis
    Uma das formas mais seguras de evitar falsificações é adquirir figurinhas em locais reconhecidos, que trabalham com produtos originais e fornecedores oficiais. Além disso, é possível consultar os pontos de venda autorizados por meio de canais oficiais, como o site da FIFA, garantindo mais segurança na hora da compra.

Com a popularidade das coleções, a atenção na hora da compra se torna essencial para evitar prejuízos e garantir a autenticidade dos itens. Pequenos detalhes podem ajudar a identificar irregularidades e preservar a diversão que faz parte dessa tradição. A Multicoisas também será um ponto de revenda oficial e troca de figurinhas, oferecendo aos consumidores mais uma alternativa de compra com praticidade e confiança, além de incentivar a interação entre colecionadores.

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