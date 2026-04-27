MANIA NACIONAL

Como saber se as figurinhas da Copa do Mundo não são falsas?

Com a alta procura pelos álbuns e cromos, consumidores devem ficar atentos a detalhes que garantem autenticidade e qualidade

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de abril de 2026 às 15:34

O futebol é o centro de tudo, mas fora das quatro linhas o álbum virou uma segunda competição: a de completar a coleção Crédito: Pixabay

A cada edição da Copa do Mundo, a tradicional coleção de figurinhas volta a movimentar crianças, jovens e adultos em todo o país. O aumento da demanda, no entanto, também abre espaço para a circulação de produtos falsificados, que podem comprometer a experiência dos colecionadores.

Embora muitas vezes passem despercebidas à primeira vista, as figurinhas não originais costumam apresentar diferenças que podem ser identificadas com um olhar mais atento. Para evitar frustrações e garantir a autenticidade da coleção, alguns cuidados simples fazem toda a diferença. Pensando nisso, a Multicoisas listou algumas dicas para ajudar na identificação de possíveis falsificações: a Multicoisas listou 5 dicas para conferir como identificar possíveis falsificações:

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1. Observe a qualidade da impressão

Figurinhas originais apresentam cores mais vivas, imagens nítidas e bom acabamento. Versões falsificadas costumam ter impressão borrada, cores desbotadas ou desalinhamento nos detalhes.



2. Atenção ao corte e ao tamanho

Diferenças milimétricas no tamanho ou cortes irregulares podem indicar falsificação. As figurinhas oficiais seguem um padrão preciso de formato



3. Fique atento às figurinhas diferenciadas

Algumas figurinhas especiais, como as metalizadas ou consideradas mais raras, podem ter características diferentes das comuns. Entre os sinais observados por colecionadores está o fato de que algumas dessas versões podem ser ligeiramente mais pesadas dentro dos envelopes. Embora isso não seja uma regra absoluta, pode ser um indicativo adicional para quem busca identificar conteúdos específicos.



4. Confira a embalagem

Envelopes oficiais costumam ter boa qualidade de impressão, lacre adequado e informações claras do fabricante. Embalagens com erros de grafia, baixa qualidade ou aparência frágil podem ser um sinal de alerta.



5. Compre em pontos de venda confiáveis

Uma das formas mais seguras de evitar falsificações é adquirir figurinhas em locais reconhecidos, que trabalham com produtos originais e fornecedores oficiais. Além disso, é possível consultar os pontos de venda autorizados por meio de canais oficiais, como o site da FIFA, garantindo mais segurança na hora da compra.

