Como saber se as figurinhas da Copa do Mundo não são falsas?

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Perla Ribeiro
Publicado em 27 de abril de 2026 às 15:34
A cada edição da Copa do Mundo, a tradicional coleção de figurinhas volta a movimentar crianças, jovens e adultos em todo o país. O aumento da demanda, no entanto, também abre espaço para a circulação de produtos falsificados, que podem comprometer a experiência dos colecionadores.
Embora muitas vezes passem despercebidas à primeira vista, as figurinhas não originais costumam apresentar diferenças que podem ser identificadas com um olhar mais atento. Para evitar frustrações e garantir a autenticidade da coleção, alguns cuidados simples fazem toda a diferença. Pensando nisso, a Multicoisas listou algumas dicas para ajudar na identificação de possíveis falsificações: a Multicoisas listou 5 dicas para conferir como identificar possíveis falsificações:
Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026?
Com a popularidade das coleções, a atenção na hora da compra se torna essencial para evitar prejuízos e garantir a autenticidade dos itens. Pequenos detalhes podem ajudar a identificar irregularidades e preservar a diversão que faz parte dessa tradição. A Multicoisas também será um ponto de revenda oficial e troca de figurinhas, oferecendo aos consumidores mais uma alternativa de compra com praticidade e confiança, além de incentivar a interação entre colecionadores.