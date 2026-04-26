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Mansão com pista profissional, contratos com grandes marcas e fortuna de R$ 90 milhões: o patrimônio de Rayssa Leal aos 18 anos

Medalhista olímpica e estrela do skate street soma títulos internacionais, mais de R$ 900 mil em premiações recentes e ajuda projetos sociais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de abril de 2026 às 05:04

Rayssa Leal mostrou pista de skate
Rayssa Leal mostrou pista de skate Crédito: Reproduçaõ

Aos 18 anos, Rayssa Leal já reúne um patrimônio estimado em R$ 90 milhões, resultado de uma trajetória que combina títulos internacionais no skate street com contratos publicitários relevantes e premiações expressivas no circuito mundial. Entre os símbolos desse crescimento está uma mansão construída em Imperatriz, no Maranhão, sua cidade natal, equipada com pista de skate profissional no quintal para manter a rotina de treinos. As informações são da revista Caras.

Natural do interior maranhense, Rayssa deixou de ser apenas uma promessa após sua participação histórica nos Jogos Olímpicos de Tóquio e passou a ocupar posição de destaque entre os principais nomes da modalidade no mundo. Desde então, ampliou sua presença no cenário esportivo e também no mercado publicitário internacional.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha

Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como 'Fadinha do Skate' por Reprodução
Lilian Mendes e a filha, Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão por Reprodução/Redes sociais
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS por Reprodução I Instagram @rayssalealsk8
Rayssa Leal por Divulgação: Skate Total Urbe (STU)
Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
A atleta Rayssa Leal garantiu a medalha de bronze na categoria por Gaspar Nóbrega/COB
[Edicase]A jovem skatista Rayssa Leal é conhecida por sua técnica impecável e estilo único em manobras complexas (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) por
Rayssa Leal é campeã na China por Julio Defeton / Divulgação CBSKT
Rayssa Leal por Reprodução/Twitter
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Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução

Parte importante de sua renda vem de competições como a Street League Skateboarding (SLS), além de parcerias com empresas de diferentes setores, que incluem Volvo, Nike, Louis Vuitton, Samsung, Banco do Brasil e Vivo, além de patrocinadores ligados diretamente ao universo do skate. Esse conjunto de contratos ajudou a consolidar a atleta como uma das jovens esportistas brasileiras com maior projeção global.

Mesmo com a construção desse patrimônio ainda na adolescência, a carreira da skatista também tem sido marcada por iniciativas fora das pistas. Rayssa já destinou cerca de US$ 50 mil, aproximadamente R$ 250 mil, para a ONG Social Skate, localizada em Poá, na região metropolitana de São Paulo. O projeto atende centenas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e utiliza o esporte como ferramenta de formação e inclusão, com incentivo especial à participação feminina.

A temporada de 2025 foi especialmente positiva do ponto de vista financeiro. Ao conquistar o tetracampeonato do Super Crown, em São Paulo, a atleta recebeu US$ 100 mil em premiação, valor que na cotação da época ultrapassou R$ 540 mil. Considerando todos os resultados obtidos ao longo do último ano, os ganhos diretos com pódios superaram R$ 900 mil.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta

Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com a família por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa foi às lágrimas com homenagem por Reprodução
Mãe exibe barriga de grávida por Reprodução
Detalhes da decoração por Reprodução
Mãe postou detalhes da festa por Reprodução
Decoração da festa por Reprodução
Detalhe do bolo por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
DJ Waguim por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada da festa por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Bolo por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Bolo de aniversário com iniciais da skatista por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada do local onde festa foi celebrada por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
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Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução

Com o ciclo escolar concluído, Rayssa passou a concentrar sua rotina integralmente na preparação para competições internacionais e no planejamento rumo aos Jogos Olímpicos de 2028.

A relação da atleta com o skate começou ainda na infância, influenciada por vídeos assistidos na internet. Aos sete anos, ganhou projeção nacional após viralizar nas redes sociais vestida de fada enquanto executava uma manobra que chamou atenção pela precisão para sua idade. Desde então, acumulou títulos importantes em competições nacionais e internacionais e ampliou sua visibilidade no cenário esportivo.

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