SUCESSO DENTRO E FORA DA PISTA

Mansão com pista profissional, contratos com grandes marcas e fortuna de R$ 90 milhões: o patrimônio de Rayssa Leal aos 18 anos

Medalhista olímpica e estrela do skate street soma títulos internacionais, mais de R$ 900 mil em premiações recentes e ajuda projetos sociais

Carol Neves

Publicado em 26 de abril de 2026 às 05:04

Rayssa Leal mostrou pista de skate Crédito: Reproduçaõ

Aos 18 anos, Rayssa Leal já reúne um patrimônio estimado em R$ 90 milhões, resultado de uma trajetória que combina títulos internacionais no skate street com contratos publicitários relevantes e premiações expressivas no circuito mundial. Entre os símbolos desse crescimento está uma mansão construída em Imperatriz, no Maranhão, sua cidade natal, equipada com pista de skate profissional no quintal para manter a rotina de treinos. As informações são da revista Caras.

Natural do interior maranhense, Rayssa deixou de ser apenas uma promessa após sua participação histórica nos Jogos Olímpicos de Tóquio e passou a ocupar posição de destaque entre os principais nomes da modalidade no mundo. Desde então, ampliou sua presença no cenário esportivo e também no mercado publicitário internacional.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha 1 de 35

Parte importante de sua renda vem de competições como a Street League Skateboarding (SLS), além de parcerias com empresas de diferentes setores, que incluem Volvo, Nike, Louis Vuitton, Samsung, Banco do Brasil e Vivo, além de patrocinadores ligados diretamente ao universo do skate. Esse conjunto de contratos ajudou a consolidar a atleta como uma das jovens esportistas brasileiras com maior projeção global.

Mesmo com a construção desse patrimônio ainda na adolescência, a carreira da skatista também tem sido marcada por iniciativas fora das pistas. Rayssa já destinou cerca de US$ 50 mil, aproximadamente R$ 250 mil, para a ONG Social Skate, localizada em Poá, na região metropolitana de São Paulo. O projeto atende centenas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e utiliza o esporte como ferramenta de formação e inclusão, com incentivo especial à participação feminina.

A temporada de 2025 foi especialmente positiva do ponto de vista financeiro. Ao conquistar o tetracampeonato do Super Crown, em São Paulo, a atleta recebeu US$ 100 mil em premiação, valor que na cotação da época ultrapassou R$ 540 mil. Considerando todos os resultados obtidos ao longo do último ano, os ganhos diretos com pódios superaram R$ 900 mil.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta 1 de 69

Com o ciclo escolar concluído, Rayssa passou a concentrar sua rotina integralmente na preparação para competições internacionais e no planejamento rumo aos Jogos Olímpicos de 2028.