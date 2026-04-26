ELEVAR O NÍVEL

Em busca de consistência fora de casa, Vitória tenta repetir roteiro de 2024 contra Athletico-PR

Confronto entre baianos e paranaenses ocorre neste domingo (26), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de abril de 2026 às 05:00

Caíque Gonçalves retomou a titularidade com Jair Ventura no Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

“Estamos nos tornando uma equipe mais consistente”. Após o empate em casa contra o Corinthians, foi assim que o volante Zé Vitor, do Vitória, definiu o desempenho da equipe. Considerando o Brasileirão, a campanha do time pode até ser explicada dessa forma, mas a real consistência passa por resultados positivos também fora de casa. Uma nova oportunidade de vencer como visitante acontece neste domingo (26), às 18h30, quando o Leão enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada, local onde os rubro-negros tem uma boa memória recente.

A 13ª rodada vai começar com o Vitória partindo da 11ª colocação, com 15 pontos conquistados em 11 jogos. Já os paranaenses entram no final de semana ocupando a 6ª posição na tabela de classificação da Série A, com 19 pontos. Um resultado positivo deixaria o Leão separado por apenas um ponto do Furacão.

Veja imagens de Flamengo x Vitória, pela 5ª fase da Copa do Brasil 1 de 5

O problema é justamente encontrar o equilíbrio, que também foi pontuado pelo técnico Jair Ventura. “Não teve resultado, mas a equipe foi consistente. A palavra é essa, a equipe está ficando mais consistente. O calcanhar de Aquiles é levar isso para fora do Barradão. Ter essa coragem e confiança de jogar”, disse após o empate contra diante do Corinthians.

Jogando dentro do Barradão, o Vitória é o quarto melhor mandante da competição. O problema reside nas viagens para fora de Salvador. Jogando como visitante, os rubro-negros têm a quarta pior campanha do Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos conquistados em cinco jogos nessa condição. Do outro lado, o Furacão é o segundo melhor mandante, com 15 pontos em seis partidas.

O objetivo da equipe é repetir o roteiro da última vez que enfrentou o Athletico. Em 2024, os times lutavam contra a zona de rebaixamento e o Vitória venceu por 2x1 na Baixada. Julimar abriu o placar para os paranaenses, enquanto Alerrandro empatou e Matheuzinho virou. Daquele time, somente o autor do segundo gol e o goleiro Lucas Arcanjo vão estar na partida deste final de semana.

Leão preparado

O Vitória vive uma crise no departamento médico. Contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, foram 15 desfalques para Jair Ventura, sendo 14 por lesões e um por indisposição no dia da partida. O técnico conta com o retorno de Ronald, mas perde o lateral-direito Nathan Mendes, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai ter que cumprir suspensão.

Camutanga, Dudu, Edu, Baralhas, Jamerson, Mateus Silva, Neris, Renato Kayzer, Gabriel Vasconcelos, Riccelli, Rúben Ismael, Claudinho, Andrei e Pedro Henrique continuam de fora da relação. A dúvida reside na presença do atacante Erick, que revelou estar jogando com infiltrações para aguentar os últimos jogos e deixou o duelo no Rio de Janeiro no segundo tempo.

“O Erick tem que ser reavaliado. Ele não é só importante para o Vitória, como é o beirada com mais participação em gol no Brasil. Ele é o jogador mais importante do Brasil hoje. Ele está acima de todos os beiradas do Brasil. Imagina a falta que faz para nós. Vamos torcer para não perder o atleta. Espero que tenha condições de atuar”, elogiou Jair Ventura.