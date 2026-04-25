Athletico-PR x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Alan Pinheiro
Publicado em 25 de abril de 2026 às 18:00
O Vitória entra em campo neste domingo (26), às 18h30, para enfrentar o Athletico Paranaense na Arena da Baixada, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos como mandantes e visitantes na competição.
A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
Veja imagens de Flamengo x Vitória, pela 5ª fase da Copa do Brasil
O Furacão chega para o confronto ocupando a 6ª colocação, com 19 pontos, e tem se destacado pelo forte desempenho dentro de casa. A equipe comandada por Odair Hellmann é uma das melhores mandantes do campeonato, somando 15 pontos em seis partidas na Arena da Baixada. Diante da torcida, o Athletico tenta manter a regularidade para seguir na parte de cima da tabela.
O Leão inicia a rodada na 11ª posição, com 15 pontos, e busca melhorar o rendimento como visitante — principal desafio da equipe na temporada. Apesar da consistência recente destacada pelo elenco, o time comandado por Jair Ventura soma apenas dois pontos fora de casa no Brasileirão.
Além disso, o Vitória enfrenta uma série de desfalques por lesão, o que impacta a montagem da equipe. A principal dúvida é o atacante Erick, que vem atuando no sacrifício. Por outro lado, Ronald retorna, enquanto Nathan Mendes cumpre suspensão.
Athletico-PR: Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Jadson, Luiz Gustavo, Portilla e Esquivel; Mendoza, Dudu e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Erick (Marinho), Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Bruno Arleu de Araújo (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo (RJ) E Thiago Henrique Neto Farinha (RJ)
VAR: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)