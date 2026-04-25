FUTEBOL

Com retorno de jogador de seleção, Bahia promove mudanças para jogo contra o Santos

Tricolor tenta se recuperar após perder para o Remo pela Copa do Brasil

Wendel de Novais

Publicado em 25 de abril de 2026 às 17:47

Bahia perdeu para o Remo na Arena Fonte Nova no último jogo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia vai a campo com novidades para enfrentar o Santos pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador, neste sábado (25). Entre os titulares, houve duas mudanças: Gabriel Xavier entra na vaga de David Duarte, que está suspenso, e Michel Araújo substitui Everton Ribeiro, que começa a partida no banco.

A novidade entre os relacionados é a presença do atacante Kauê, que disputou o Sul-Americano pela Seleção Brasileira Sub-17 e volta a ser opção. O técnico Rogério Ceni será desfalque por suspensão, e o auxiliar Charles Hembert comandará a equipe à beira do campo. Além disso, o Bahia não poderá contar com o goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo, que seguem no departamento médico.

Veja como foi Bahia x Remo, pela 5ª fase da Copa do Brasil 1 de 7

Após o tropeço contra o Remo, o Tricolor busca uma resposta imediata diante da torcida para se manter na parte de cima da tabela. O confronto coloca frente a frente um Bahia na 5ª posição, com 20 pontos, e um Santos em 15º lugar, com 13.