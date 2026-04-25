Com retorno de jogador de seleção, Bahia promove mudanças para jogo contra o Santos

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Wendel de Novais
Publicado em 25 de abril de 2026 às 17:47
O Bahia vai a campo com novidades para enfrentar o Santos pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador, neste sábado (25). Entre os titulares, houve duas mudanças: Gabriel Xavier entra na vaga de David Duarte, que está suspenso, e Michel Araújo substitui Everton Ribeiro, que começa a partida no banco.
A novidade entre os relacionados é a presença do atacante Kauê, que disputou o Sul-Americano pela Seleção Brasileira Sub-17 e volta a ser opção. O técnico Rogério Ceni será desfalque por suspensão, e o auxiliar Charles Hembert comandará a equipe à beira do campo. Além disso, o Bahia não poderá contar com o goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo, que seguem no departamento médico.
Veja como foi Bahia x Remo, pela 5ª fase da Copa do Brasil
Após o tropeço contra o Remo, o Tricolor busca uma resposta imediata diante da torcida para se manter na parte de cima da tabela. O confronto coloca frente a frente um Bahia na 5ª posição, com 20 pontos, e um Santos em 15º lugar, com 13.
A partida ganha ares de decisão para os donos da casa, que precisarão superar desfalques importantes — incluindo a ausência de Rogério Ceni — para afastar a desconfiança, recuperar o ânimo e seguir na briga pelas primeiras posições do Brasileirão.