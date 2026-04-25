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Com retorno de jogador de seleção, Bahia promove mudanças para jogo contra o Santos

Tricolor tenta se recuperar após perder para o Remo pela Copa do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de abril de 2026 às 17:47

David Duarte lamentou a derrota do Bahia para o Remo na Arena Fonte Nova
Bahia perdeu para o Remo na Arena Fonte Nova no último jogo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia vai a campo com novidades para enfrentar o Santos pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador, neste sábado (25). Entre os titulares, houve duas mudanças: Gabriel Xavier entra na vaga de David Duarte, que está suspenso, e Michel Araújo substitui Everton Ribeiro, que começa a partida no banco.

A novidade entre os relacionados é a presença do atacante Kauê, que disputou o Sul-Americano pela Seleção Brasileira Sub-17 e volta a ser opção. O técnico Rogério Ceni será desfalque por suspensão, e o auxiliar Charles Hembert comandará a equipe à beira do campo. Além disso, o Bahia não poderá contar com o goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo, que seguem no departamento médico.

Veja como foi Bahia x Remo, pela 5ª fase da Copa do Brasil

Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
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Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
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Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após o tropeço contra o Remo, o Tricolor busca uma resposta imediata diante da torcida para se manter na parte de cima da tabela. O confronto coloca frente a frente um Bahia na 5ª posição, com 20 pontos, e um Santos em 15º lugar, com 13.

A partida ganha ares de decisão para os donos da casa, que precisarão superar desfalques importantes — incluindo a ausência de Rogério Ceni — para afastar a desconfiança, recuperar o ânimo e seguir na briga pelas primeiras posições do Brasileirão.

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Brasileirão Futebol Jogo Mudanças

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