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Bahia x Santos: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto entre baianos e paulistas ocorre neste sábado (25), a partir das 18h30

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de abril de 2026 às 17:25

Everton Ribeiro deu duas assistências no triunfo do Bahia contra o Santos
Último confronto entre Bahia e Santos na Fonte Nova Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia entra em campo neste sábado (25), às 18h30, para enfrentar o Santos na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Após o tropeço contra o Remo, o Tricolor busca uma resposta imediata diante da torcida para se manter na parte de cima da tabela.

Onde assistir Bahia x Santos ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Veja como foi Bahia x Remo, pela 5ª fase da Copa do Brasil

Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
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Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia

O Esquadrão ocupa a 5ª posição, com 20 pontos, e encara o confronto como decisivo para recuperar a confiança. O técnico Rogério Ceni será desfalque por suspensão, e o auxiliar Charles Hembert comandará a equipe à beira do campo.

Além disso, o Bahia não poderá contar com o zagueiro David Duarte, também suspenso, enquanto o goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo seguem no departamento médico. Apesar dos problemas, o Tricolor aposta na força como mandante: na temporada, soma nove vitórias, três empates e apenas duas derrotas jogando em casa.

Santos

O Peixe vive situação delicada na competição. Na 15ª colocação, com 13 pontos, a equipe paulista tem um dos piores desempenhos como visitante, com apenas dois pontos somados fora de casa.

Para o confronto em Salvador, o técnico Cuca terá desfalques importantes. Jogadores como Neymar, Gabriel Brazão, William Arão e Gabigol foram preservados e não viajaram, o que aumenta o desafio santista diante de um adversário forte em seus domínios.

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Prováveis escalações de Bahia x Santos

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Kike Olivera e Willian José. Técnico: Charles Hembert.

Santos: Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo (Rony), Thaciano e Barreal. Técnico: Cuca.

Arbitragem

Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

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