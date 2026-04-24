DEMO FIGHT

Shopping em Lauro de Freitas recebe evento nacional de MMA com disputa de cinturão e entrada gratuita

O card principal terá luta entre Leandro “Galo”, da Bahia, e Daniel Oliveira, de Pernambuco

Carol Neves

Publicado em 24 de abril de 2026 às 13:32

Lutas acontecerão em shopping Crédito: Yuri Couto/Divulgação

A 25ª edição do Demo Fight será realizada no dia 3 de maio, das 14h às 22h, na praça central do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O evento gratuito contará com 12 lutas de MMA e reunirá atletas de diferentes estados.

O card principal terá disputa de cinturão entre Leandro “Galo”, da Bahia, e Daniel Oliveira, de Pernambuco. A programação também inclui lutadores de regiões como Rondônia, Petrolina, Fortaleza e Maceió.

Antes dos combates, os atletas participam da tradicional encarada, marcada para o dia 2 de maio, das 18h às 19h, na praça de alimentação do shopping.

A estrutura do evento contará com um cage de 8 metros por 8 metros e área isolada por disciplinadores para organização e segurança do público. A expectativa é de circulação de até 60 mil pessoas ao longo da programação.

Segundo a organização, o Demo Fight é considerado o maior evento do segmento nas regiões Norte e Nordeste e tem histórico de formação de atletas que chegaram a organizações internacionais como UFC e ACA. Entre os nomes revelados estão Junior Cigano, Amanda Nunes e Hugo Wolverine.

O organizador Demistocles Brito da Silva afirmou que a proposta do evento é aproximar o público da modalidade. “O Demo Fight nasce com essa ideia de levar o esporte para mais perto das pessoas. Quando a gente traz o evento para um espaço como o shopping, amplia o acesso e permite que o público vivencie o clima de um campeonato de perto, conhecendo os atletas e entendendo melhor o universo das lutas”, disse.

A superintendente do shopping, Lulie Najar, destacou o objetivo de ampliar a oferta de atividades abertas ao público. “A gente quer que o público veja o shopping muito mais do que um lugar de compras. O Demo Fight chega justamente com esse papel: surpreender quem passa por aqui. É uma experiência com clima de grande campeonato, só que acessível, onde as pessoas podem assistir às lutas de pertinho e de graça e, ao mesmo tempo, aproveitar o conforto e a segurança do shopping”, afirmou.

Serviço

Demo Fight – 25ª edição

Data: 3 de maio, das 14h às 22h

Local: Praça Central – Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas

Entrada gratuita

12 lutas ao longo do evento

Encaradas (apresentação dos atletas)

Data: 2 de maio

Horário: das 18h às 19h