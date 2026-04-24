FUTEBOL

Uefa pune Prestianni com seis jogos de suspensão após caso de racismo contra Vini Jr. na Champions

Segundo o brasileiro, o adversário o chamou de “macaco”

Carol Neves

Publicado em 24 de abril de 2026 às 10:34

Prestianni negou ter sido racista com Vini Jr Crédito: ReproduçAo

A Uefa anunciou nesta sexta-feira (24) a suspensão do atacante Gianluca Prestianni, do Benfica, por seis partidas em competições organizadas pela entidade após episódio de “conduta discriminatória” contra Vinicius Junior, do Real Madrid, em confronto da Uefa Champions League disputado em fevereiro.

Do total da punição, três jogos foram convertidos em suspensão condicional por um período de dois anos. O atacante já cumpriu uma das partidas de gancho e ainda precisa cumprir mais duas, válidas em jogos organizados pela Uefa ou em compromissos da seleção da Argentina.

Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino 1 de 5

O episódio ocorreu durante o duelo do playoff da Champions no Estádio da Luz, em Lisboa. A partida chegou a ser paralisada por alguns minutos depois que Vinicius Junior relatou ter sido alvo de insultos racistas por parte de Prestianni. Segundo o brasileiro, o adversário o chamou de “macaco”. O companheiro de equipe Kylian Mbappé também afirmou ter ouvido as ofensas.

Na partida, o atacante do Real Madrid marcou o único gol do confronto aos cinco minutos da etapa final, em finalização de pé direito. Durante a comemoração, ele fez gestos em direção à torcida, o que provocou reação de jogadores do Benfica.

Horas após o jogo, Prestianni publicou mensagem nas redes sociais negando ter cometido ofensa racista contra o brasileiro.