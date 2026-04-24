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Atleta mais rico do Brasil tem fortuna bilionária, imóveis de luxo e investe em prédio com apartamentos de até R$ 50 milhões

Patrimônio inclui contratos internacionais, publicidade global, mansão valorizada no litoral do Rio e investimentos

Carol Neves

Publicado em 24 de abril de 2026 às 05:16

Edifício de alto padrão construído no terreno do jogador Crédito: Divulgação

Considerado o atleta mais rico do Brasil, Neymar Jr. acumulou ao longo da carreira um patrimônio bilionário impulsionado por contratos internacionais, campanhas publicitárias globais e investimentos fora dos gramados. O atacante do Santos construiu uma trajetória financeira que supera até mesmo o valor de mercado de grandes clubes do futebol brasileiro.

Levantamento divulgado pelo site Torcedores.com estima que a fortuna do jogador alcance cerca de R$ 6,5 bilhões. Apenas em 2023, os ganhos somaram aproximadamente R$ 637 milhões, resultado de salários, bônus e acordos comerciais com marcas internacionais.

Além disso, estimativas de plataformas especializadas em patrimônio de celebridades apontam valores próximos de US$ 450 milhões - cerca de R$ 2,4 bilhões na cotação atual - considerando receitas acumuladas ao longo da carreira entre salários, premiações, publicidade e investimentos.

Prédio de R$ 50 milhões de Neymar em Santa Catarina 1 de 17

Contratos internacionais impulsionaram crescimento financeiro

Grande parte da evolução patrimonial do jogador ocorreu durante sua passagem por clubes como Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal. Paralelamente, acordos publicitários firmados desde o início da carreira ampliaram sua presença global e consolidaram o atleta também como uma marca internacional.

Mesmo em períodos de menor participação em campo, o atacante segue sendo frequentemente citado quando o assunto envolve patrimônio, estilo de vida e decisões financeiras de grande porte. A combinação entre visibilidade mundial e gestão de imagem contribuiu para transformar sua carreira esportiva em um império econômico.

Mansão de Neymar em Mangaratiba 1 de 15

Investimentos incluem participação em empreendimento de luxo

Entre os ativos recentes está a atuação no mercado imobiliário. Por meio da empresa familiar NR Sportes, o atleta é proprietário do terreno onde será construído um edifício de alto padrão em Itapema, no litoral de Santa Catarina, além de manter participação societária no empreendimento.

Ele também possui uma unidade no edifício Edify One, localizada nos pavimentos superiores da torre, que terá mais de 40 andares. O apartamento terá 425 metros quadrados de área privativa e cinco suítes.

O projeto arquitetônico prevê esquadrias do piso ao teto para ampliar a entrada de luz natural e favorecer a integração visual com o mar, mantendo privacidade aos moradores. A unidade inclui ainda academia panorâmica equipada conforme protocolos de treinamento profissional, validada por equipe especializada em arquitetura esportiva, além de sala de jogos e áreas de convivência.

O empreendimento terá apartamentos que podem chegar a 966 metros quadrados, com valores de até R$ 50 milhões. As unidades contam com quatro a oito vagas de garagem e a previsão de entrega é dezembro de 2028, segundo informações divulgadas pelo portal G1.

Itapema liderou o Valor Geral de Vendas (VGV) de imóveis novos e em lançamento no país em 2025, com R$ 4,14 bilhões movimentados, de acordo com dados da plataforma DWV. O município ocupa a segunda posição no ranking nacional de valorização imobiliária, impulsionado pela migração de capitais do agronegócio e investidores de alto patrimônio.

Mansão em Mangaratiba se tornou símbolo do patrimônio

Outro ativo de destaque dentro do patrimônio do jogador é a mansão localizada em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. O imóvel foi adquirido por cerca de R$ 28 milhões e, após ampliações e melhorias ao longo dos anos, passou a ser avaliado em aproximadamente R$ 70 milhões por especialistas do mercado imobiliário de alto padrão.

A propriedade reúne suítes amplas, áreas integradas, espaços voltados ao lazer e estrutura voltada para recepção de eventos. Entre os diferenciais está uma pista de kart particular, além de piscina, jardins e acesso privilegiado à natureza.

Com o tempo, a residência ganhou projeção nacional e passou a representar um dos símbolos mais conhecidos do estilo de vida associado ao atleta.

Patrimônio consolidou jogador como marca global

A trajetória financeira construída desde o início da carreira transformou o atacante em um dos atletas brasileiros mais ricos de todos os tempos. O patrimônio reúne salários de clubes internacionais, contratos publicitários de longo prazo, licenciamento de imagem e participações societárias.