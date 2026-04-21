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Álbum da Copa do Mundo deixa Neymar de fora da Seleção Brasileira e chama atenção de torcedores

Espaço reservado ao camisa 10 não aparece no álbum

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 21 de abril de 2026 às 18:03

Neymar
Neymar Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

O álbum oficial da Copa do Mundo, que tem lançamento previsto para 1º de maio no Brasil, já começou a aparecer em bancas de alguns países, como a Espanha, e trouxe uma surpresa que foi percebida pelos torcedores. O jogador Neymar não aparece na página da Seleção Brasileira.

Pela primeira vez em quatro edições, o tradicional espaço reservado ao camisa 10 não aparece no álbum. A decisão chama atenção em meio às incertezas sobre a convocação do jogador, que não tem presença garantida na lista final do técnico Carlo Ancelotti.

Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil

Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil por Reprodução
Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil por Reprodução
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Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil por Reprodução
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Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil por Reprodução

A ausência de Neymar não é inédita nos produtos recentes da Panini, responsável pelo álbum. O atacante também ficou de fora da coleção de cards Adrenalyn XL, que reúne 11 jogadores de cada seleção participante do Mundial.

Outro ponto que gerou comentários foi a presença de Rodrygo entre os nomes listados, já que o atacante está fora da Copa após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito.

Goleiros: Alisson e Bento

Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro

Atacantes: Vinicius Jr., Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão

A lista reforça que muitas vezes os nomes selecionados não refletem a convocação final das seleções.

A definição dos jogadores que irão representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026 está marcada para o dia 18 de maio. 

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