Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Miro Palma
Publicado em 21 de abril de 2026 às 19:22
Flamengo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil.
O Vitória encara o duelo como oportunidade de surpreender fora de casa e levar a decisão em aberto para Salvador. O time baiano vem de empate recente no Brasileiro, com o Corinthians, e deve adotar postura mais cautelosa diante da pressão no Maracanã.
O rubro-negro carioca chega embalado após vitória de 2x0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro e tenta aproveitar o fator casa para abrir vantagem no confronto eliminatório. Com um elenco recheado de estrelas, a equipe aposta na força ofensiva para tentar encaminhar a classificação no Rio de Janeiro.
A partida terá transmissão ao vivo no Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha: Técnico: Leonardo Jardim
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura
Anderson Daronco (RS), auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)