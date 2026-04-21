Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Rubro-negro baiano busca surpreender fora de casa

  • Miro Palma

Publicado em 21 de abril de 2026 às 19:22

Flamengo e Vitória duelam no Maracanã Crédito: IA

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil.

O Vitória encara o duelo como oportunidade de surpreender fora de casa e levar a decisão em aberto para Salvador. O time baiano vem de empate recente no Brasileiro, com o Corinthians, e deve adotar postura mais cautelosa diante da pressão no Maracanã.

O rubro-negro carioca chega embalado após vitória de 2x0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro e tenta aproveitar o fator casa para abrir vantagem no confronto eliminatório. Com um elenco recheado de estrelas, a equipe aposta na força ofensiva para tentar encaminhar a classificação no Rio de Janeiro.

Onde assistir a Flamengo x Vitória

A partida terá transmissão ao vivo no Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha: Técnico: Leonardo Jardim 

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura

Arbitragem

Anderson Daronco (RS), auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

