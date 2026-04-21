Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia lança nova camisa 2 para 2026 com gola polo e homenagem aos 95 anos; veja fotos

Uniforme estreia contra o Remo na Fonte Nova e chega ao mercado em versões que vão até R$ 599,99

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 21 de abril de 2026 às 20:03

Nova camisa do Bahia
Nova camisa do Bahia Crédito: Divulgação

O Bahia e a Puma lançaram o novo uniforme 2 do clube para a temporada 2026. A camisa será usada pela primeira vez nesta quarta-feira (22), contra o Remo, pela Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova.

A campanha de lançamento tem como foco a torcida. O vídeo reúne personagens conhecidos da arquibancada e reforça a presença do clube no cotidiano dos torcedores, em diferentes momentos da história recente. O filme é protagonizado por figuras como Jotinha, Rubi Confete, Lourinho, Seu Adherbal, Jailton, Seu Geraldo, Carminha Tanus, Bruno Queiroz, Pedro Paz, José Luiz, João Araújo, Neuza Sena, Rebeca Cerqueira, Rita Barbosa, Roberta Reis e Robertinho Gomes.

Nova camisa tricolor do Bahia

Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
1 de 11
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação

O novo modelo traz mudanças no visual. A camisa passa a ter gola polo e mantém as listras verticais, agora com azul e vermelho na mesma largura e o branco mais fino. O uniforme também adota tons de azul diferentes dos usados na última coleção. Na parte de trás da gola, há referência aos 95 anos do clube e à frase “Do povo um clamor”, do hino tricolor.

Produzida com poliéster reciclado, a peça mantém a tecnologia dryCELL, voltada à absorção de suor e ao desempenho dos atletas.

O uniforme começa a ser vendido nesta quarta-feira (22), nos canais oficiais. A versão “Jogador”, que conta com a mesma tecnologia utilizada pelo elenco profissional e está disponível exclusivamente no modelo masculino, chega por R$ 599,99 com tamanhos que vão do PP ao 3GG. Os modelos “Torcedor” masculino e feminino (tamanhos PP ao 2GG) saem por R$ 369,99, enquanto a versão infantil está disponível do tamanho 8 ao 16, por R$ 329,99. Já o mini kit, disponível do tamanho de 2 a 6 anos, composto por camisa tricolor e calção branco, está à venda por R$399.

Leia mais

Imagem - Bahia x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Bahia x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Imagem - Revanche no horizonte: Bahia se prepara para duelo com o Remo

Revanche no horizonte: Bahia se prepara para duelo com o Remo

Imagem - Everton Ribeiro vai além do futebol e mostra como nasce um ídolo do Bahia

Everton Ribeiro vai além do futebol e mostra como nasce um ídolo do Bahia

Mais recentes

Imagem - Marcelinho Carioca denuncia golpe e diz que advogada sacou R$ 479 mil sem autorização

Marcelinho Carioca denuncia golpe e diz que advogada sacou R$ 479 mil sem autorização
Imagem - Tem tetra! Veja para qual time torcem os vencedores de todas as edições do BBB

Tem tetra! Veja para qual time torcem os vencedores de todas as edições do BBB
Imagem - Bicicleta, 18 gols e título: filhos de atacante do Bahia são destaque em torneio de base

Bicicleta, 18 gols e título: filhos de atacante do Bahia são destaque em torneio de base