Bahia lança nova camisa 2 para 2026 com gola polo e homenagem aos 95 anos; veja fotos

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Miro Palma
Publicado em 21 de abril de 2026 às 20:03
O Bahia e a Puma lançaram o novo uniforme 2 do clube para a temporada 2026. A camisa será usada pela primeira vez nesta quarta-feira (22), contra o Remo, pela Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova.
A campanha de lançamento tem como foco a torcida. O vídeo reúne personagens conhecidos da arquibancada e reforça a presença do clube no cotidiano dos torcedores, em diferentes momentos da história recente. O filme é protagonizado por figuras como Jotinha, Rubi Confete, Lourinho, Seu Adherbal, Jailton, Seu Geraldo, Carminha Tanus, Bruno Queiroz, Pedro Paz, José Luiz, João Araújo, Neuza Sena, Rebeca Cerqueira, Rita Barbosa, Roberta Reis e Robertinho Gomes.
Nova camisa tricolor do Bahia
O novo modelo traz mudanças no visual. A camisa passa a ter gola polo e mantém as listras verticais, agora com azul e vermelho na mesma largura e o branco mais fino. O uniforme também adota tons de azul diferentes dos usados na última coleção. Na parte de trás da gola, há referência aos 95 anos do clube e à frase “Do povo um clamor”, do hino tricolor.
Produzida com poliéster reciclado, a peça mantém a tecnologia dryCELL, voltada à absorção de suor e ao desempenho dos atletas.
O uniforme começa a ser vendido nesta quarta-feira (22), nos canais oficiais. A versão “Jogador”, que conta com a mesma tecnologia utilizada pelo elenco profissional e está disponível exclusivamente no modelo masculino, chega por R$ 599,99 com tamanhos que vão do PP ao 3GG. Os modelos “Torcedor” masculino e feminino (tamanhos PP ao 2GG) saem por R$ 369,99, enquanto a versão infantil está disponível do tamanho 8 ao 16, por R$ 329,99. Já o mini kit, disponível do tamanho de 2 a 6 anos, composto por camisa tricolor e calção branco, está à venda por R$399.