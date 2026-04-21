Bahia x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Miro Palma
Publicado em 21 de abril de 2026 às 19:11
Bahia e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil.
O confronto marca um reencontro recente entre as equipes, que se enfrentaram há pouco mais de um mês pela Série A, quando o time paraense venceu por 4x1. Agora, em formato eliminatório, o cenário muda: o Tricolor aposta no fator casa para largar em vantagem e aliviar a pressão antes da partida de volta, marcada para Belém.
O Bahia chega após derrota no Campeonato Brasileiro, mas segue competitivo na temporada e com boas atuações recentes. Já o Remo vive momento instável no torneio nacional, porém tenta repetir o desempenho que surpreendeu no último encontro entre os clubes.
A partida terá transmissão ao vivo no Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni
Remo: Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick, Marcelinho e Vítor Bueno; Jajá e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé
Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) E Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ). VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)