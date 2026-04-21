Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Tricolor tenta abrir vantagem na Fonte Nova após goleada sofrida no último encontro

  • Miro Palma

Publicado em 21 de abril de 2026 às 19:11

Bahia x Remo duelarão na Arena Fonte Nova Crédito: IA

Bahia e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil.

O confronto marca um reencontro recente entre as equipes, que se enfrentaram há pouco mais de um mês pela Série A, quando o time paraense venceu por 4x1. Agora, em formato eliminatório, o cenário muda: o Tricolor aposta no fator casa para largar em vantagem e aliviar a pressão antes da partida de volta, marcada para Belém.

O Bahia chega após derrota no Campeonato Brasileiro, mas segue competitivo na temporada e com boas atuações recentes. Já o Remo vive momento instável no torneio nacional, porém tenta repetir o desempenho que surpreendeu no último encontro entre os clubes.

Onde assistir a Bahia x Remo

A partida terá transmissão ao vivo no Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni

Remo: Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick, Marcelinho e Vítor Bueno; Jajá e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé

Arbitragem

Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) E Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ). VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

