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Galvão Bueno detona resposta de Neymar sobre provocação à torcida com coçada de orelha: 'Ele não pode falar isso'. VÍDEO

Galvão criticou post de Neymar, que se defendeu após polêmica do gesto com o dedo na orelha na derrota para o Fluminense

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 21 de abril de 2026 às 16:01

Galvão Bueno
Galvão Bueno rebate Neymar Crédito: Reprodução

Após nova polêmica de Neymar, que deixou o campo com o dedo na orelha na derrota do Santos para o Fluminense, Galvão Bueno criticou uma publicação do jogador durante programa no SBT.

“Ele não pode falar isso, ele não pode fechar aqui com essa frase: ‘Não tem ser humano que aguente’. Neymar, me perdoe… Não tem ser humano que aguente ficar sem emprego. Não tem ser humano que aguente não ter dinheiro para colocar comida na mesa para os filhos. Não tem ser humano que aguente não conseguir colocar os filhos na escola”, disse Galvão.

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Galvão Bueno detona resposta de Neymar sobre provocação à torcida com coçada de orelha
Galvão Bueno detona resposta de Neymar sobre provocação à torcida com coçada de orelha Crédito: Reprodução

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