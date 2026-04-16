NA BRONCA

Neymar se desculpa após mandar torcedor que o chamou de mimado calar a boca: 'Poderia ter ficado quieto'

Atacante afirma que vai “simplesmente só jogar futebol” diante de críticas

Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2026 às 07:24

Neymar Crédito: Reprodução

O atacante Neymar reconheceu que errou ao discutir com um torcedor após o empate do Santos or 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, na noite de terça-feira (15), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro. Um dia depois do episódio, o jogador publicou um pedido de desculpas e afirmou que pretende mudar sua postura diante de provocações.

O camisa 10 relatou ter sido alvo de xingamentos e chamado de “mimado” por um torcedor na área das cadeiras cativas. Após a partida, ainda na zona mista, declarou que não aceitava ofensas pessoais. Já nesta quarta-feira (16), adotou um tom diferente e reconheceu que deveria ter evitado o confronto.

Bruna Biancardi e Neymar 1 de 15

“Concordo que não deveria ter discutido com o torcedor e que eu poderia simplesmente ter ficado quieto. Então, peço desculpas a quem se ofendeu. Prometo a mim mesmo que eu não farei mais isso. Podem falar o que for, simplesmente só jogarei futebol”, escreveu Neymar em publicação nas redes sociais.

A discussão ocorreu quando o jogador concedia entrevista logo após deixar o gramado. Durante o momento, ele chegou a mandar um torcedor se calar. Em seguida, ao caminhar em direção ao banco de reservas, o desentendimento com outro torcedor na área social aumentou.

Neymar estava acompanhado por um segurança e por um assessor de imprensa do clube, mas permaneceu conversando com o torcedor por alguns minutos, sem intervenção direta.

Pouco depois do episódio, ainda na noite da partida, o atacante explicou que reagiu por considerar que houve ofensa pessoal. “Eu só reclamei, discuti e retruquei pela forma como falou comigo. Entendo os torcedores que criticam o nosso jogo, mas quando vai para o pessoal, não vou aceitar. Sou coerente, faço mais do que deveria e não posso ser tratado dessa forma. Não estou dizendo que não posso ser criticado pelo que faço em campo, mas fora de campo não vou aceitar. Torcedor fica chateado de sair com o empate. Nós também”, declarou.