Vitória bate o Piauí por 3x1, assume a liderança e fica perto das quartas da Copa do Nordeste

Pedro Carreiro
Publicado em 15 de abril de 2026 às 23:52
O Vitória sofreu mais do que o esperado diante de um adversário da Série D e precisou recorrer a titulares para garantir o resultado, mas venceu o Piauí por 3x1 na noite desta quarta-feira (15), no Barradão, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, encaminhando a classificação para as quartas de final.
Mesmo sem uma atuação de destaque, o Leão controlou a maior parte do primeiro tempo e foi para o intervalo em vantagem, com gol de Renê. No início da etapa final, o Enxuga Rato empatou com Kauan Maranhão, o que levou Jair Ventura a acionar alguns titulares. A resposta foi imediata: Erick brilhou com um golaço e ainda deu assistência para mais um gol de Renê, sendo decisivo para assegurar a vitória.
Com o triunfo, o Leão da Barra chegou aos 9 pontos e assumiu a liderança do Grupo A, abrindo dois de vantagem sobre o terceiro colocado, Sousa, e um de frente sobre o ASA, precisando apenas empatar na rodada final para garantir vaga nas quartas.
Com a classificação bem encaminhada, a equipe volta a campo pela última rodada da fase de grupos no dia 29, contra o Confiança, em Aracaju. Antes disso, porém, o time tem compromissos pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, começando pelo duelo contra o Corinthians, neste sábado (18), às 20h, no Barradão, pela 12ª rodada da Série A.
Veja como foi Vitória 3x1 Piauí
Mesmo com uma formação majoritariamente reserva, com exceção de Cacá e Lucas Arcanjo, o Vitória iniciou a partida controlando as ações, mas sem grande intensidade ofensiva. A equipe teve dificuldades na construção das jogadas e criou poucas chances claras. O primeiro lance de perigo surgiu apenas aos 16 minutos, quando Tarzia recebeu passe de Zé Vitor e finalizou forte, exigindo boa defesa de Pedro Paulo.
Com o passar do tempo, o Vitória perdeu o controle da partida, e o Piauí passou a trocar passes com mais eficiência, explorando contra-ataques e levando perigo. Aos 23 minutos, Kauan Maranhão chegou a acertar a trave em um lance já invalidado por impedimento. Na sequência, o atacante voltou a assustar com um chute de fora da área, defendido em dois tempos por Arcanjo.
Após os sustos, o Leão reagiu e contou com uma falha da defesa adversária para abrir o placar aos 26 minutos. Lucas Silva fez jogada individual pela direita e cruzou rasteiro. O goleiro Pedro Paulo e o zagueiro Thuram se atrapalharam, e a bola sobrou para Renê, livre na segunda trave, empurrar para o gol vazio.
Depois de marcar, o Vitória passou a controlar melhor o jogo até o fim do primeiro tempo, mas pecou no capricho das finalizações. Ainda assim, criou boas oportunidades, como um chute de Tarzia, que passou perto da trave, e uma finalização forte de Cantalapiedra, defendida por Pedro Paulo.
Campanha do Vitória na Copa do Nordeste
No entanto, o time voltou desligado para o segundo tempo e sofreu o empate logo aos dois minutos, após falha defensiva. Diego Xavier encontrou Kauan Maranhão livre na área, e o atacante dominou com tranquilidade antes de finalizar no canto direito de Lucas Arcanjo.
O gol animou o Piauí, que cresceu na partida e passou a pressionar o Vitória dentro do Barradão. Insatisfeito com o cenário, Jair Ventura promoveu mudanças e colocou em campo Erick, Baralhas, Ramon e Matheuzinho. Com a entrada dos titulares, o Leão retomou o controle e passou a pressionar em busca do segundo gol.
Após insistir bastante e até carimbar o travessão em cabeçada de Edenilson, o Vitória chegou ao gol da vitória aos 24 minutos. Em jogada iniciada com um belo lançamento de três dedos de Baralhas, Erick dominou na entrada da área, ajeitou o corpo e finalizou com precisão. A bola encobriu o goleiro Pedro Paulo, ainda tocou no travessão e morreu no fundo da rede, garantindo o triunfo rubro-negro.
O gol trouxe alívio ao Leão, que passou a controlar a partida com mais tranquilidade e a criar chances para ampliar o placar. Após uma sequência de decisões equivocadas no ataque, que resultaram em oportunidades desperdiçadas, o time chegou ao terceiro gol aos 39 minutos, novamente com Renê. Erick encontrou um ótimo passe em profundidade para o camisa 91, que invadiu a área e finalizou cruzado de direita para ampliar e dar números finais ao jogo, que seguiu sem grandes emoções até o apito final.
Vitória x Piauí - 4ª rodada Copa do Nordeste
Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Kuan (Baralhas) e Wanderson (Ramon); Zé Vitor, Ronald e Aitor (Matheuzinho); Tarzia, Lucas Silva (Erick) e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Piauí: Pedro Paulo; Williams (Dudu), Thurram, Leandro Amorim e Tenório; Andinho, Adson e Diego Xavier (Gomes); Wallace (Fechale), Kauan Maranhão (Guilherme Beléa) e Nathan. Técnico: Jonydei Tostão.
Local: Barradão, Salvador;
Gols: Renê, aos 27' do 1° tempo, Erick, aos 23, e Renê, aos 39, do 2° tempo (Vitória) / Kauã Maranhão, aos 2 minutos, do 2º tempo;
Cartões amarelos: Andinho (Piauí)
Público pagante: 3.085
Renda: R$ 68.978,00
Arbitragem: Árbitro: Tarcisio Flores da Silva, auxiliado por Francisco de Assis da Hora e João Henrique Queiroz Da Silva (trio do RN).