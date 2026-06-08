TEMPO FECHOU

Alerta de tempestade ameaça show de Shakira e jogo de abertura da Copa do Mundo

Autoridades meteorológicas emitiram alerta para fortes chuvas na Cidade do México no dia da estreia do Mundial

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 18:16

Estádio Azteca, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Shutterstock

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, a previsão do tempo passou a ser motivo de atenção para organizadores e torcedores. A Cidade do México, palco da partida de abertura do torneio, está sob alerta para a possibilidade de fortes chuvas e tempestades justamente na data do primeiro jogo do Mundial.

O confronto entre México e África do Sul, marcado para o dia 11 de junho, pode ser afetado pelas condições climáticas adversas previstas para a capital mexicana. Segundo informações divulgadas pelo jornal português A Bola, autoridades meteorológicas emitiram um alerta laranja para a região, indicando risco de precipitações intensas e temporais.

Veja a premiação de cada posição na Copa do Mundo de 2026 1 de 8

A preocupação aumenta diante do histórico recente da cidade. Nos últimos dias, diversos pontos da capital registraram alagamentos após episódios de chuva forte, cenário que coloca em alerta a organização da competição.

Além da partida inaugural, a previsão também gera dúvidas sobre a realização da cerimônia de abertura. O evento contará com apresentações musicais e tem como uma das atrações a cantora Shakira, intérprete da música oficial da Copa do Mundo ao lado do artista Burna Boy.

A programação está prevista para começar pouco antes da bola rolar no Estádio Azteca, com o jogo marcado para as 13h no horário local, equivalente às 16h de Brasília. Até o momento, a Fifa não anunciou mudanças no cronograma oficial.

Fenômenos meteorológicos desta intensidade são comuns nesta época do ano em regiões do México e dos Estados Unidos. Por isso, a entidade máxima do futebol mantém protocolos específicos para situações envolvendo raios, tempestades severas e outros eventos climáticos que possam comprometer a segurança de atletas, equipes e torcedores.