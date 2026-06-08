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Alerta de tempestade ameaça show de Shakira e jogo de abertura da Copa do Mundo

Autoridades meteorológicas emitiram alerta para fortes chuvas na Cidade do México no dia da estreia do Mundial

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 18:16

Estádio Azteca, Cidade do México
Estádio Azteca, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Shutterstock

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, a previsão do tempo passou a ser motivo de atenção para organizadores e torcedores. A Cidade do México, palco da partida de abertura do torneio, está sob alerta para a possibilidade de fortes chuvas e tempestades justamente na data do primeiro jogo do Mundial.

O confronto entre México e África do Sul, marcado para o dia 11 de junho, pode ser afetado pelas condições climáticas adversas previstas para a capital mexicana. Segundo informações divulgadas pelo jornal português A Bola, autoridades meteorológicas emitiram um alerta laranja para a região, indicando risco de precipitações intensas e temporais.

Veja a premiação de cada posição na Copa do Mundo de 2026

Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA
Eliminados na fase de grupos (17º ao 32º lugar): US$ 11 milhões (cerca de R$ 60 milhões) por Divulgação / Coca-Cola
Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º lugar): US$ 15 milhões (cerca de R$ 82 milhões) por Mike Hewitt/FIFA
Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º lugar): US$ 19 milhões (cerca de R$ 104 milhões) por Shutterstock
4º lugar: US$ 27 milhões (cerca de R$ 148 milhões) por Divulgação/FIFA
3º lugR: US$ 29 milhões (cerca de R$ 160 milhões) por Divulgação
Vice-campeão: US$ 33 milhões (cerca de R$ 181 milhões) por Divulgação/Fifa
Campeão: US$ 50 milhões (cerca de R$ 275 milhões) por Divulgação/Fifa
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Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA

A preocupação aumenta diante do histórico recente da cidade. Nos últimos dias, diversos pontos da capital registraram alagamentos após episódios de chuva forte, cenário que coloca em alerta a organização da competição.

Além da partida inaugural, a previsão também gera dúvidas sobre a realização da cerimônia de abertura. O evento contará com apresentações musicais e tem como uma das atrações a cantora Shakira, intérprete da música oficial da Copa do Mundo ao lado do artista Burna Boy.

A programação está prevista para começar pouco antes da bola rolar no Estádio Azteca, com o jogo marcado para as 13h no horário local, equivalente às 16h de Brasília. Até o momento, a Fifa não anunciou mudanças no cronograma oficial.

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Fenômenos meteorológicos desta intensidade são comuns nesta época do ano em regiões do México e dos Estados Unidos. Por isso, a entidade máxima do futebol mantém protocolos específicos para situações envolvendo raios, tempestades severas e outros eventos climáticos que possam comprometer a segurança de atletas, equipes e torcedores.

A possibilidade de paralisações por causa do tempo já se tornou realidade durante a preparação para o torneio. No último fim de semana, uma partida entre Arábia Saudita e Porto Rico precisou ser interrompida por aproximadamente duas horas em razão das condições meteorológicas.

Tags:

México Shakira Copa do Mundo 2026

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