FUTEBOL

Menor país da história a disputar uma Copa do Mundo surpreende ao chegar em ônibus sem janelas

Ilha escreveu seu nome na história do futebol ao se tornar o menor país, em população e em território, a garantir vaga na Copa

Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 08:14

Ônibus sem janela Crédito: Reprodução

Enquanto as grandes seleções chegam à Copa do Mundo cercadas por luxo, jatinhos particulares e estruturas milionárias, Curaçao chamou atenção por um motivo bem diferente. A pequena nação caribenha viralizou nas redes sociais após jogadores serem vistos viajando em um ônibus simples, sem janelas, durante a preparação para a histórica estreia no Mundial de 2026.

Com pouco mais de 150 mil habitantes, a ilha escreveu seu nome na história do futebol ao se tornar o menor país, tanto em população quanto em território, a garantir vaga em uma Copa do Mundo. A classificação foi confirmada em novembro de 2025 após um empate sem gols diante da Jamaica, fora de casa.

Uniformes de Curaçao para Copa do Mundo 2026 1 de 13

Conhecida como "Blue Wave" (Onda Azul), a seleção provocou uma explosão de comemorações na ilha. Meses depois da conquista, o assunto ainda domina as conversas entre os moradores. "É uma loucura. Desde que nos classificamos para a Copa do Mundo, você vê pessoas perguntando: 'Quem é Curaçao?'. Aí elas pesquisam e percebem: 'Ah, Curaçao é um lugar muito bonito'", afirmou o meio-campista Juninho Bacuna.

O também meio-campista Tahith Chong, único jogador do elenco nascido em Curaçao, destacou o impacto da classificação sobre a população local. "É uma sensação incrível. Acho que todos nós estamos orgulhosos. A Copa do Mundo... acho que a ilha inteira não parou de falar sobre a Copa do Mundo", declarou o atleta do Sheffield United.

😭 ILS SONT ARRIVÉS À LA COUPE DU MONDE EN BUS SCOLAIRE !!



La sélection de Curaçao est arrivée pour la Coupe du monde 2026 à bord d’un vieux bus scolaire sans fenêtres 😭🚌🇨🇼



Une arrivée complètement improbable… mais des souvenirs qu’ils n’oublieront jamais. ❤️😂🏆 pic.twitter.com/SZpRtm653s — La Twitchance (@LaTwitchance) June 7, 2026

A trajetória da seleção tem características únicas. Embora esteja localizada próxima à costa da Venezuela, Curaçao integra o Reino dos Países Baixos, e todos os jogadores convocados possuem nacionalidade holandesa. Grande parte deles nasceu e cresceu na Holanda, após familiares deixarem a ilha em busca de melhores oportunidades.

Capitão da equipe, Leandro Bacuna nasceu na cidade holandesa de Groningen, mas afirma que sempre soube qual era sua verdadeira identidade. "Eu cresci na Holanda. Eu nasci na Holanda. E a primeira coisa que meu pai me disse foi: 'Você não é da Holanda. Você é puro Curaçao'."