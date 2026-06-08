FUTEBOL

Rival do Brasil na Copa do Mundo vive drama após lesão de dois jogadores titulares em amistoso

Noussair Mazraoui e Abde Ezzalzouli se lesionaram durante amistoso contra a Noruega e preocupam a comissão técnica

Wendel de Novais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:23

Noussair Mazraoui e Adbe Ezzalzouli se lesionaram Crédito: Reprodução

A seleção de Marrocos pode ter sofrido duas baixas importantes às vésperas da estreia na Copa do Mundo. O lateral Noussair Mazraoui e o atacante Abde Ezzalzouli deixaram o campo lesionados durante o empate por 1 a 1 com a Noruega, em amistoso disputado neste domingo (7), em Nova Jersey, e preocupam a comissão técnica marroquina.

Os dois jogadores foram substituídos logo após sentirem os problemas físicos e, segundo informações da imprensa internacional, estão praticamente descartados para o confronto contra o Brasil, marcado para o próximo sábado (13), pela primeira rodada do Grupo C. Há ainda o temor de que ambos não tenham condições de permanecer na competição.

Noussair Mazraoui e Adbe Ezzalzouli se lesionaram 1 de 4

A situação mais delicada é a de Mazraoui. O jogador do Manchester United sofreu uma lesão no ombro esquerdo e passará por exames de imagem para determinar a gravidade do problema. Internamente, a possibilidade de corte já é considerada real.

Abde Ezzalzouli também inspira cuidados. O atacante apresentou inchaço no joelho direito e existe suspeita inicial de uma lesão no ligamento colateral medial. Apesar disso, o diagnóstico definitivo ainda depende dos exames médicos que serão realizados pela equipe de saúde da seleção marroquina.