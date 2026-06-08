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Rival do Brasil na Copa do Mundo vive drama após lesão de dois jogadores titulares em amistoso

Noussair Mazraoui e Abde Ezzalzouli se lesionaram durante amistoso contra a Noruega e preocupam a comissão técnica

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:23

Noussair Mazraoui e Adbe Ezzalzouli se lesionaram
Noussair Mazraoui e Adbe Ezzalzouli se lesionaram Crédito: Reprodução

A seleção de Marrocos pode ter sofrido duas baixas importantes às vésperas da estreia na Copa do Mundo. O lateral Noussair Mazraoui e o atacante Abde Ezzalzouli deixaram o campo lesionados durante o empate por 1 a 1 com a Noruega, em amistoso disputado neste domingo (7), em Nova Jersey, e preocupam a comissão técnica marroquina.

Os dois jogadores foram substituídos logo após sentirem os problemas físicos e, segundo informações da imprensa internacional, estão praticamente descartados para o confronto contra o Brasil, marcado para o próximo sábado (13), pela primeira rodada do Grupo C. Há ainda o temor de que ambos não tenham condições de permanecer na competição.

Noussair Mazraoui e Adbe Ezzalzouli se lesionaram

Noussair Mazraoui e Adbe Ezzalzouli se lesionaram por Reprodução/Instagram
Noussair Mazraoui e Adbe Ezzalzouli se lesionaram por Reprodução/Instagram
Noussair Mazraoui e Adbe Ezzalzouli se lesionaram por Reprodução/Instagram
Noussair Mazraoui e Adbe Ezzalzouli se lesionaram por Reprodução/Instagram
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Noussair Mazraoui e Adbe Ezzalzouli se lesionaram por Reprodução/Instagram

A situação mais delicada é a de Mazraoui. O jogador do Manchester United sofreu uma lesão no ombro esquerdo e passará por exames de imagem para determinar a gravidade do problema. Internamente, a possibilidade de corte já é considerada real.

Abde Ezzalzouli também inspira cuidados. O atacante apresentou inchaço no joelho direito e existe suspeita inicial de uma lesão no ligamento colateral medial. Apesar disso, o diagnóstico definitivo ainda depende dos exames médicos que serão realizados pela equipe de saúde da seleção marroquina.

Caso as ausências sejam confirmadas, Marrocos perderá duas peças importantes justamente antes do duelo contra o Brasil, considerado um dos mais aguardados da primeira rodada da competição.

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